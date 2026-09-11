Giro en proyecto sobre carreras de galgos: Comisión respalda su continuidad bajo regulación

11 sept. 2026 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante giro tuvo la discusión sobre las carreras de galgos en Chile, luego de que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara una serie de modificaciones al proyecto que originalmente buscaba prohibir esta actividad.

La instancia respaldó las indicaciones por 7 votos a favor y 6 en contra, abriendo la posibilidad de que las carreras puedan continuar realizándose bajo determinadas condiciones y regulaciones.

De esta manera, la iniciativa toma un rumbo distinto al que había sido planteado inicialmente, pasando de una prohibición total de las carreras de perros a la discusión de un marco regulatorio para su realización.

Comisión aprueba cambios al proyecto

El proyecto había avanzado con una propuesta que buscaba prohibir y sancionar las carreras de perros en Chile.

Sin embargo, durante la discusión en particular de la iniciativa, la Comisión de Medio Ambiente aprobó modificaciones que cambian el enfoque original del proyecto y permitirían la continuidad de esta actividad bajo determinadas exigencias.

La estrecha votación, que terminó con una diferencia de solo un voto, reflejó las distintas posiciones existentes en torno al futuro de las carreras de galgos en el país.

¿Las carreras de galgos ya están reguladas?

No. Lo aprobado por la Comisión de Medio Ambiente no significa que exista una nueva regulación vigente ni que los cambios hayan sido convertidos en ley.

Las modificaciones deberán continuar su tramitación legislativa y ser analizadas en las siguientes etapas del proyecto antes de una eventual aprobación definitiva.

Por ahora, la decisión representa un cambio relevante en la discusión parlamentaria, ya que la iniciativa que inicialmente apuntaba a prohibir las carreras de galgos podría avanzar hacia un modelo que permita su realización bajo nuevas condiciones.

Proyecto continuará su tramitación en el Congreso

La iniciativa deberá continuar su discusión en el Congreso, donde se definirán los próximos pasos del proyecto y el futuro de las modificaciones aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente.

Será durante la continuación de su tramitación legislativa cuando se determine si el proyecto avanza finalmente hacia un modelo de regulación de las carreras de galgos o si se introducen nuevos cambios a la propuesta.