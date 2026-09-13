Un hombre murió y otros dos resultaron baleados en Quilicura: Víctima fatal recibió alrededor de seis disparos

13 sept. 2026 - 01:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un ataque a balazos registrado en la comuna de Quilicura dejó como saldo una persona fallecida y dos heridas, luego de que un vehículo se acercara hasta el lugar donde se encontraban las tres víctimas y les disparara varias veces.

Según explicó el fiscal del Equipo del Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Eduardo Pontigo, el ataque se produjo en la intersección de calle Pascual Lo Gambino esquina Lo Marcoleta, en la población Parinacota, mientras la víctima fatal se encontraba junto a otras dos personas.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre el crimen?

"Pasa frente a ellos un vehículo desde el cual les disparan varias veces, alcanzando a una de las víctimas con múltiples impactos balísticos y lesionando también con tiros a otras dos víctimas que acompañaban a la primera", señaló el persecutor.

Producto de la balacera, uno de los afectados murió a causa de las heridas recibidas. "A raíz de lo anterior, una de las víctimas falleció por estos impactos balísticos. Recibió unos seis balazos", indicó Pontigo.

En tanto, las otras dos personas que acompañaban a la víctima fatal sufrieron heridas leves. "Las otras dos víctimas quedaron con lesiones en sus extremidades y están fuera de peligro", precisó el fiscal.

Sobre las diligencias en curso, la autoridad persecutora explicó que la investigación se está llevando a cabo en coordinación con equipos policiales especializados. "En un trabajo en conjunto con la Brigada de Homicidios Centro Norte y Lacrim, se están haciendo todas las diligencias para aclarar estos hechos", afirmó Pontigo.

Hasta el momento no se han entregado antecedentes sobre los posibles responsables del ataque ni sobre su móvil, mientras las autoridades continúan la investigación para determinar qué ocurrió exactamente.

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