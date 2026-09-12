¿Lluvia al cierre de Fiestas Patrias? Centro meteorológico noruego advierte caída de 20 milímetros en Santiago

12 sept. 2026 - 22:13 hrs.

¿Qué pasó?

Las celebraciones de Fiestas Patrias en la Región Metropolitana podrían verse alteradas en su jornada final. Según la proyección del prestigioso servicio YR del Instituto Meteorológico Noruego, se prevé el ingreso de un sistema frontal a la zona central hacia el término del extenso fin de semana festivo.

¿Qué día podría llover en Santiago?

De acuerdo con las estimaciones, el domingo 20 de septiembre se perfila como el día más crítico, con lluvias que podrían acumular hasta 20 milímetros de agua en distintos sectores de la Santiago.

Este evento de precipitaciones comenzaría a manifestarse de forma paulatina el sábado 19 de septiembre con chubascos aislados y un aumento significativo de la nubosidad, intensificándose a lo largo de la jornada del domingo.

Impacto en las fondas y actividades al aire libre

El eventual retorno de las lluvias para el cierre del festejo patrio podría encender las alarmas en los fonderos y organizadores de eventos al aire libre en comunas como Santiago Centro, Ñuñoa y La Reina.

Un evento de 20 milímetross en la cuenca de Santiago no solo implica barro y dificultades para moverse, sino también eventuales cierres anticipados de ramadas y fondas que funcionan en recintos descubiertos.

Eso sí, los primeros días de Fiestas Patrias en la capital estarán marcados por altas temperaturas, las que podrían superar los 20°C, por ejemplo, el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre.

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