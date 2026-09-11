"Podría haber intensificaciones locales": Jaime Leyton anuncia precipitaciones para este viernes en sectores de la RM

11 sept. 2026 - 07:32 hrs.

¿Qué pasó?

Las precipitaciones se mantendrán presentes en la Región Metropolitana este viernes 11 de septiembre. Sin embargo, los santiaguinos no deben esperar un evento continuo ni de gran volumen.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó los detalles del comportamiento del tiempo para esta jornada, destacando que el fenómeno se manifestará de manera variada e intermitente en las distintas comunas del Gran Santiago.

El reporte de Jaime Leyton

De acuerdo con el informe de Leyton, se anticipa una jornada fresca donde los termómetros alcanzarán una máxima proyectada de 16°C.

El especialista llamó a la calma respecto a la cantidad de agua caída y aclaró que la lluvia no afectará a toda la cuenca capitalina por igual: "No es una lluvia persistente. No es una lluvia intensa, generalizada. Podría haber intensificaciones locales. Es el caso de la provincia de Chacabuco, particularmente, Colina", explicó.

Asimismo, el experto remarcó que las precipitaciones se presentarán en forma de pulsos ocasionales en diversos sectores del territorio metropolitano.

"Localmente podrían ser en todas estas comunas (Colina, Melipilla, Santiago, Buin y San José de Maipo) ratos de intensificación, muy local", agregó el meteorólogo.

Esta inestabilidad moderada comenzará a retirarse progresivamente a partir del sábado. Para las próximas jornadas se espera que el tiempo se estabilice y que las temperaturas suban gradualmente en la zona central. Esto dará paso a días más templados y despejados a medida que se acerca la mitad de septiembre.

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