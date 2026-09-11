Sueldo mínimo volverá a subir en Chile: Esta es la fecha establecida por ley

11 sept. 2026 - 08:00 hrs.

El sueldo mínimo en Chile ya tiene establecido un nuevo reajuste para el próximo año. La Ley N° 21.830, publicada tras su aprobación en el Congreso, fijó tanto los montos que rigen durante 2026 como el mecanismo para determinar los próximos incrementos.

Actualmente, el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años y hasta los 65 años es de $553.553, monto que comenzó a regir el 1 de mayo de 2026.

Sin embargo, este no será el último reajuste. La normativa establece que durante 2027 deberá tramitarse un nuevo incremento del sueldo mínimo, además de una modificación a los montos de la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar.

¿Cuándo será el próximo aumento al sueldo mínimo?

La Ley N° 21.830 establece que desde el 1 de enero de 2027 el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años y hasta los 65 años deberá reajustarse de acuerdo con la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2026.

Además, a partir de enero de 2027 también se reajustarán los montos correspondientes a los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años, junto con el ingreso mínimo para efectos no remuneracionales, en la misma proporción en que aumente el ingreso mínimo mensual.

El valor resultante deberá ser establecido mediante un decreto supremo del Ministerio de Hacienda, suscrito también por el ministro del Trabajo y Previsión Social, a más tardar el 15 de enero de 2027.

¿Habrá otro reajuste durante el año?

Sí, la norma establece que, a más tardar durante junio de 2027, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para proponer un nuevo reajuste del ingreso mínimo mensual.

La propuesta deberá contemplar que el nuevo monto comience a regir a partir del 1 de julio de 2027.

Para elaborar este proyecto, el Ejecutivo deberá consultar las sugerencias del Consejo Superior Laboral. Por lo tanto, será durante el primer semestre de 2027 cuando se conocerá la propuesta que determinará el nuevo valor del sueldo mínimo a contar de julio de ese año.