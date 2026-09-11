Marlen Olivari se certifica como corredora de propiedades: "Quiero ayudar a que la gente esté preparada"

11 sept. 2026 - 07:48 hrs.

¿Qué pasó?

Marlen Olivari dio un nuevo paso en su faceta profesional tras obtener su título como corredora de propiedades. La comunicadora realizó una capacitación intensiva de dos meses impartida por la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios (ACOP), marcando el inicio de una etapa formal dentro de un sector en el que llevaba años participando de forma independiente.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), la exshow woman explicó que su vínculo con los bienes raíces viene de tiempo atrás, a través de inversiones personales y la administración de bienes familiares. "Me di cuenta de lo importante que era cuidar y trabajar con estas inversiones (...) He ido aprendiendo mucho, sin haber tenido estudios previos. Y ahora quise certificarme, tener un título y hacerlo de manera mucho más profesional", sostuvo.

Su nueva empresa de asesoría y el pronóstico del mercado

Tras finalizar sus estudios y asistir a eventos del sector como la Expo Renta Corta, la modelo se encuentra conformando su propia empresa de consultoría. Su objetivo es acompañar a los clientes en los procesos legales y financieros al momento de comprar una vivienda o buscar proyectos de inversión en diferentes puntos del país.

"Ahora que me titulé, estoy formando mi propia empresa de asesoría inmobiliaria; ya me siento capaz. Me emociona poder asesorar, tener un estudio legal, ayudar a las personas con sus carpetas contables", afirmó.

Respecto a sus proyecciones sobre el sector, agregó que se mantiene optimista: "Creo que se viene una explosión inmobiliaria importante, como ocurrió en 2010, y quiero ayudar a que la gente esté preparada, que sepa de leyes y beneficios".

Nuevos proyectos en comunicación

En paralelo a la venta de proyectos, la comunicadora participará en el vodcast "Radar inmobiliario" de ProUrbe junto al docente y secretario general de ACOP, Víctor Danús.

Todo este desarrollo lo combina con sus shows humorísticos, eventos corporativos y compromisos televisivos. "Para mí lo más importante es ser mamá; soy ordenada y sé administrar para que el tiempo me alcance para todo, para ir a la tele e ir a regiones", concluyó.

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