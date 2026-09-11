"Me vine sola, a lo mejor me vuelvo acompañada": Fran Undurraga contó detalles inéditos de su viaje por Grecia

11 sept. 2026 - 08:22 hrs.

Paisajes paradisíacos y playas de agua cristalina son parte del escenario que por estos días vive Francisca Undurraga. La modelo chilena lleva dos semanas de viaje por Grecia y ha compartido varias postales de su travesía a través de su cuenta de Instagram, cautivando a sus más de 1,4 millones de seguidores.

En conversación con Las Últimas Noticias, la influencer detalló los pormenores de sus vacaciones por las islas Cícladas, lugar donde ha quedado completamente cautivada por los galanes locales y donde también ha protagonizado hilarantes chascarros.

"Son guapísimos"

Durante su estadía en destinos como Santorini, Naxos, Creta y Rhodas, Fran ha viajado en soledad, aunque no descarta volver acompañada: "Me vine sola a este viaje, pero la verdad es que el hombre griego es encantador. Además de ser estupendo, es supercaballero y no tiene vergüenza de decirte las cosas, pero siempre de buena forma.

"Bueno, y son guapísimos, desde los policías hasta los que te estacionan el auto, todos, así que me vine sola, pero a lo mejor me vuelvo acompañada o quizás no vuelvo, no sé", adelantó.

Incluso, contó que los hombres son muy ingeniosos y coquetos: "Uno me hizo parar el auto, yo pensé que era policía, me dijo que era policía, me pidió los documentos para sacarle foto a la licencia y no era policía, era un tipo cualquiera, pero era tan guapo que le pasé la licencia de una, jajajá", relató.

Problemas con el inglés y peleas manejando

Pero no todo ha sido romance y paisajes durante su viaje. Fran también ha tenido algunos problemas con el inglés a causa del cansancio de los viajes, llegando a confundir palabras como pedir "hielow" en vez de "ice" o pedir bikinis de color "coffee" en lugar de "brown".

En otra oportunidad, mientras manejaba por las estrechas calles de las islas, un conductor comenzó a tocarle la bocina para que avanzara. "Yo me alteré y le dije que esperara. Ahí me dijo 'habla en inglés' y yo le respondí: '¡Hablo en el idioma que quiero, con...!', me salió del alma, jajajá, y el gringo se quedó mirando sin entender nada", recordó.

A pesar de los imprevistos, hizo un balance positivo de su travesía por el Mediterráneo. "Uno podría pensar que lo mejor de Grecia son las playas, los paisajes y la cultura, pero realmente lo mejor es su gente. De todos los países que he visitado en mi vida, la gente más amable, buena onda y feliz está en Grecia", concluyó la modelo, que ahora planea llegar a Turquía.

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