Murió a los 78 años Emma Bonino: Ícono del feminismo y europeísmo

11 sept. 2026 - 08:50 hrs.

¿Qué pasó?

La histórica activista italiana, Emma Bonino, una de las figuras políticas más populares y respetadas del país, murió a los 78 años de edad, anunció este viernes su partido.

Veterana de las luchas por el derecho al divorcio y al aborto, Bonino fue miembro del Partido Radical Italiano y gozó de reconocimiento en todo el espectro político.

"Hoy perdemos no solo a nuestro líder, sino también a una de las figuras más lúcidas, valientes y libres de la historia política de nuestro país", afirmó este viernes en Facebook el pequeño partido Más Europa, fundado por ella.

Bonino fue comisaria europea y ministra de Relaciones Exteriores de Italia, pero era conocida sobre todo por su militancia feminista y por su compromiso con causas humanitarias.

La primera ministra de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni, le rindió homenaje y afirmó que, aunque sus "trayectorias y visiones eran diferentes", eso nunca le impidió reconocer "su importancia y su papel en la vida pública de nuestra nación".

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