Será el más rápido de Europa: Así es el "tren bala" que entraría en operaciones en 2027

04 sept. 2026 - 10:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Frecciarossa 1000, considerado el tren más rápido de Europa, ya comenzó sus pruebas en Austria y Alemania como parte del proceso para obtener las autorizaciones que le permitan operar comercialmente en ambos países.

Si el calendario avanza según lo previsto, los primeros servicios internacionales comenzarían a operar durante el verano de 2027.

La primera etapa contempla conexiones directas entre Italia y Alemania, atravesando territorio austriaco. Por lo tanto, contará con servicios distribuidos entre las rutas Milán-Múnich y Roma-Múnich.

Cómo es el tren más rápido de Europa

El Frecciarossa 1000 fue diseñado para circular por distintas redes ferroviarias europeas, por lo que se probará su funcionamiento en países como Francia, Alemania, España, Austria, Suiza, Países Bajos y Bélgica.

Como modelo, puede alcanzar una velocidad cercana a los 360 kilómetros por hora, aunque la velocidad del servicio comercial se mantendrá en aproximadamente 300 km/h, tal como se indica en su sitio web.

Como parte de la puesta en marcha del servicio, las pruebas que se están realizando en distintos tramos ferroviarios de Austria y Alemania buscan evaluar la compatibilidad del Frecciarossa con los sistemas de electrificación y señalización de cada país. Además, se están impartiendo capacitaciones para maquinistas alemanes y austriacos.

Las rutas que tendrá el Frecciarossa 1000

Los ensayos están siendo liderados por Trenitalia junto a Deutsche Bahn y ÖBB. Estas dos últimas corresponden a las compañías ferroviarias de Alemania y Austria, respectivamente.

Desde Milán, el recorrido hasta Múnich tendría una duración aproximada de 6 horas y media, lo que reduce el tiempo de viaje actual que en este tramo es de 9 horas con 25 minutos, según el sitio Trainline.

El recorrido tendría paradas en Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. En tanto, desde Roma el viaje tomaría cerca de 8 horas y media, y pasaría por Florencia, Bolonia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck.

Se espera que la expansión continúe a partir de diciembre de 2028, fecha para la que se proyectan hasta diez conexiones entre Italia y Alemania. A las ciudades de Milán y Múnich se sumarían Roma, Nápoles y Berlín, mientras que entre los futuros destinos mencionados aparecen Fráncfort y Cracovia.