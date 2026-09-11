Tía Rica remata departamento decomisado a conocido narcotraficante en Ñuñoa: ¿Conviene comprarlo?

11 sept. 2026 - 09:21 hrs.

Un departamento de 105 metros cuadrados útiles ubicado en el piso 21 de un edificio en avenida Chile España, Ñuñoa, será subastado el próximo 1 de octubre. La vivienda, que cuenta con dos dormitorios, dos baños, estacionamiento y bodega, perteneció a Óscar "El Mono" Melián, condenado por liderar una organización de narcotráfico en La Legua. Tras ser decomisado por el Estado, la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), conocida popularmente como la "Tía Rica", fijó su postura mínima en $214.714.579, muy por debajo de su tasación comercial cercana a los $285 millones.

Sin embargo, especialistas del sector inmobiliario aconsejan analizar en detalle los costos asociados y el contexto de la propiedad antes de ofertar. Según publicó Las Últimas Noticias (LUN), el precio inicial no se traduce de forma automática en un descuento garantizado.

¿Es realmente una oportunidad de mercado?

Daniela Salazar, gerente comercial del área de Valuations de Colliers, explicó en la publicación del citado diario que la postura inicial debe mirarse con cautela. "El mínimo no equivale automáticamente a una ganga. Los $214,7 millones corresponden a 5.253 UF y equivalen a cerca de $2,04 millones por cada metro cuadrado útil", afirmó la ejecutiva.

Tras revisar las tasaciones de la firma en la comuna durante el último año, Salazar detalló que la mediana se situó en 4.476 UF y que 7 de cada 10 inmuebles estuvieron bajo las 5.253 UF. "Dicho de otra forma, el remate parte en el tercio alto de la comuna, no bajo el mercado", advirtió a LUN.

Los cobros adicionales y las deudas pendientes

Quien se adjudique la propiedad deberá asumir pagos extras que incrementan de manera relevante el desembolso final. La comisión de la Dicrep corresponde a un 10% más IVA sobre el monto adjudicado ($25,55 millones adicionales si se vende en la postura mínima).

A esto se suman compromisos pendientes de la propiedad:

Gastos comunes impagados : Más de $42,5 millones registrados a julio.

: Más de $42,5 millones registrados a julio. Contribuciones del departamento : Casi $13 millones.

: Casi $13 millones. Contribuciones de estacionamiento y bodega: Alrededor de $1,25 millones.

"Lo que importa es el costo total de adquisición, no la postura", remarcó Salazar, recordando que la venta se realiza ad corpus (tal como está el inmueble) y el comprador es responsable de regularizar las deudas. Por su parte, Matías Echeverría, CEO de HousePricing, estimó en LUN que la propiedad vale entre $283,6 millones y $365,7 millones según su estado, por lo que recomendó "intentar no superar los $270 millones, es decir, un 20% bajo el valor del mercado".

El estigma del pasado criminal

El historial del inmueble genera posturas encontradas sobre su impacto en la reventa o arriendo. Teodosio Cayo, tasador y socio de Arenas & Cayo, sostuvo en LUN que en sectores no asociados al crimen el estigma desaparece al regularizarse: "Afortunadamente, eso no es tan masivo ni tan generalizado".

No obstante, Salazar planteó una alerta respecto a la comercialización posterior: "Hay compradores y arrendatarios que se restan, y eso presiona el precio a la baja y alarga el tiempo de venta", agregando que "la pregunta clave no es cuánto ahorro hoy, sino a quién le vendo o arriendo después".