Tienda de carteras y bolsos anuncia cierre de local en Santiago y remata sus productos con descuentos de hasta 60%

03 sept. 2026 - 11:46 hrs.

Los remates suelen ser una de las mejores oportunidades para aprovechar de adquirir nuevos productos a precios convenientes, con el fin de cuidar el bolsillo.

Una tienda anunció su cierre de local y está rematando sus productos, cuyos descuentos pueden superar la mitad de su precio original.

¿Qué tienda está rematando sus productos?

En concreto, se trata de la tienda Sei, cuya sucursal del Mall Plaza Vespucio cerrará de manera permanente.

A raíz de lo anterior, el local está liquidando todos sus productos con hasta un 60% de descuento, entre ellos carteras, mochilas, bolsos y bandoleras.

A través de TikTok, el usuario @elbusquillo mostró parte de la mercadería que se está liquidando hasta agotar stock.

Eso sí, el tiktokero indicó que, según información que le entregaron en la tienda, van a reponer más mercadería para rematar.

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