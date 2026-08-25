Tienda anuncia remate masivo de muebles en San Miguel: ¿Cuál es y dónde está ubicada?

25 ag. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Muebles Veryjhon, conocida también como “Puro Muebles”, anunció el cierre de su casa matriz ubicada en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana, por lo que comenzó un remate masivo de los productos disponibles en su stock.

A través de sus redes sociales, la marca informó que los precios correspondientes al remate son exclusivos para quienes compren presencialmente en la tienda, por lo que llamó a sus clientes a acudir directamente al local para acceder a las ofertas.

“Lamentamos esta noticia, pronto cerraremos nuestra casa matriz de San Miguel, por ende comenzó un remate masivo de stock. Los precios outlet son exclusivos para quienes se dirijan y compren presencial por lo que te recomendamos VISÍTARNOS. Así te llevas lo mejor de nuestros MUEBLES a precios de REMATE”, informaron a través de sus redes sociales.

La empresa además advirtió que la publicación podría ser retirada debido a la rápida venta de los productos disponibles.

“Nos reservamos el derecho de bajar esta publicación en cualquier momento por venta masiva de los muebles de Stock, apúrate”, concluyeron.

Muebles Veryjhon

¿Dónde está ubicada la tienda de Muebles Veryjhon?

Quienes estén interesados en conocer los productos disponibles y acceder al remate deben dirigirse a Av. Departamental N.º 759, comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana.

El horario informado por la marca es de lunes a viernes, entre las 11:00 y las 18:00 horas, mientras que los sábados atiende de 11:00 a 16:00 horas.