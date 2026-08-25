¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Esta es la fecha en que comienza el horario de verano

25 ag. 2026 - 14:00 hrs.

El próximo cambio de hora en Chile se realizará dentro de pocos días cuando gran parte del territorio nacional deberá adelantar sus relojes en 60 minutos para dar paso al horario de verano.

La modificación está contemplada en el decreto supremo N.º 1.286, de 2018, que fue actualizado por el Gobierno y publicado el pasado 2 de julio. El documento establece los períodos en que regirá cada horario en gran parte del país hasta el año 2029.

¿A qué hora se cambia el reloj?

De acuerdo con el decreto, a las 24:00 horas del sábado 5 de septiembre, es decir, al comenzar el domingo 6, los relojes deberán adelantarse 60 minutos.

De esta manera, cuando el reloj marque las 00:00 horas, deberá pasar a las 01:00 horas.

El cambio corresponde al paso desde el huso horario UTC-4 al UTC-3 y se mantendrá hasta las 24:00 horas del primer sábado de abril de 2027.

El cambio no se aplica de la misma manera en todo el territorio nacional. Las regiones de Aysén y Magallanes, incluido el territorio antártico, mantienen de forma indefinida el huso horario UTC-3, por lo que no deben realizar este ajuste.

En tanto, en Rapa Nui e Isla Salas y Gómez, el cambio se realizará el sábado 5 de septiembre, cuando a las 22:00 horas los relojes deberán adelantarse hasta las 23:00 horas.

¿Dónde revisar la hora oficial en Chile?

Ante cualquier duda respecto del horario durante la noche del cambio, se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, donde están disponibles relojes que indican la hora y fecha exactas para los distintos territorios nacionales.