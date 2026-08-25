Lanzan Travel Sale: Esta es la fecha del evento de ofertas online en viajes

25 ag. 2026 - 12:00 hrs.

Una nueva edición del Travel Sale llegará con promociones especiales para quienes buscan comprar vuelos, reservar alojamientos o planificar sus próximas vacaciones aprovechando descuentos.

El evento reunirá distintas ofertas vinculadas al turismo, con alternativas para viajar tanto dentro como fuera de Chile. Entre las promociones se podrán encontrar vuelos, hoteles, paquetes turísticos, tours, actividades, arriendo de autos y seguros de viaje.

La iniciativa tendrá una duración acotada y las ofertas estarán disponibles durante jornadas específicas. Por eso, quienes estén buscando una oportunidad para organizar su próximo viaje deberán estar atentos a las promociones que se activen durante el evento.

¿Cuándo será el Travel Sale 2026?

El Travel Sale se realizará durante tres jornadas: el lunes 31 de agosto, martes 1 y miércoles 2 de septiembre.

Durante estas fechas, las empresas participantes pondrán a disposición sus distintas promociones online. Los horarios, precios, condiciones y disponibilidad pueden variar dependiendo de cada proveedor.

¿Qué ofertas se podrán encontrar?

El evento contempla promociones en distintas categorías relacionadas con viajes y turismo.

Entre las principales alternativas estarán:

Vuelos nacionales e internacionales.

Hoteles y alojamientos.

Paquetes turísticos.

Tours y actividades.

Arriendo de autos.

Seguros de viaje.

Recomendaciones para aprovechar el Travel Sale

Debido a que algunas promociones pueden estar sujetas a cupos y disponibilidad, se recomienda comparar los precios antes de concretar una compra y revisar las condiciones de cada oferta.

También es importante fijarse en las fechas disponibles para viajar, el equipaje incluido, las políticas de cambios y cancelaciones, además de posibles impuestos o cobros adicionales. Así, quienes ya tienen en mente su próximo destino podrán utilizar estas jornadas para comparar alternativas y buscar la opción que mejor se ajuste a su presupuesto.

Para conocer todas las promociones disponibles, las empresas participantes y las condiciones de cada oferta, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del Travel Sale.

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