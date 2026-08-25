¿Fin al cambio de hora? Ministra de Energía asegura que grupo técnico entregará "propuesta" sobre modificaciones horarias en Chile

25 ag. 2026 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Energía, Ximena Rincón, abordó la discusión sobre el futuro del cambio de hora en Chile y adelantó que su postura apunta a mantener los ajustes horarios durante los próximos años, aunque reconoció que se trata de un tema que debe ser evaluado por distintas áreas del Gobierno.

En conversación con EmolTV, la secretaria de Estado explicó que existe un grupo técnico trabajando en una propuesta que permita definir qué ocurrirá con el sistema durante los próximos años.

“Es bien complejo el tema, unos dicen que sí, otros reclaman que no (...) Yo creo que tenemos que tratar de buscar una normativa que nos ayude a todos, entendiendo que es complejo el tema”, señaló.

La ministra detalló que actualmente existe un equipo que analiza la posibilidad de establecer una normativa permanente, aunque reconoció que existen posiciones contrapuestas respecto de los efectos que tiene adelantar o atrasar los relojes.

“Tenemos un grupo, de hecho, que está trabajando este tema para verlo ya como tema permanente, pero no ha sido fácil porque hay opiniones divididas porque algunos señalan que para los niños es muy complejo no cambiar la hora porque los hacemos levantarse de madrugada cuando está oscuro (...) Por otro lado, desde el punto de vista del orden y la productividad, estar haciendo estos ajustes que no tienen mucho sentido”, sostuvo.

¿Qué pasará con el cambio de hora?

Rincón adelantó que el equipo técnico trabaja junto al Ministerio del Interior para definir el criterio que se aplicará durante los próximos años.

En ese contexto, la ministra planteó cuál sería su recomendación considerando el impacto energético.

“Este tema escapa de este ministerio, nosotros solo damos la opinión técnica (...) La opinión mía sería que tratemos de ocupar la menor cantidad de energía posible, y ahí la recomendación sería ir con los cambios de horario”.

De todas maneras, aclaró que la decisión no depende exclusivamente de la cartera de Energía, ya que existen otros factores que deben ser considerados antes de definir el futuro del sistema.

“No es solo este ministerio el que tiene que evaluar este tema, también hay temas de salud, temas de economía, temas de interior, seguridad, son varios los que tienen que opinar en esta materia”, cerró.

¿Cuándo es el próximo cambio de hora?

El próximo cambio de hora se mantiene programado para la noche del sábado 5 de septiembre.

A las 24:00 horas, los relojes deberán adelantarse 60 minutos, pasando a marcar las 01:00 horas del domingo 6 de septiembre.