"Siempre la consideré como mi hermana": Cristián Campos recuerda a su cuñada tras fatal atropello

25 ag. 2026 - 12:45 hrs.

Una dolorosa pérdida golpea a la familia de las actrices María José y Ángela Prieto. María Paz Ramírez, hermana de ambas, murió durante la tarde del domingo luego de ser atropellada en Providencia. Tenía 39 años.

Su cuñado, el actor Cristián Campos, esposo de María José, la recordó desde una perspectiva íntima, pero también puso en valor la trayectoria que había construido durante años.

"Era una mujer muy poderosa"

“La María Paz Ramírez no solamente era mi cuñada, a quien conocí hace más de 26 años y siempre la consideré como mi hermana, pero era además una mujer muy poderosa”, expresó.

"Era una artista audiovisual que se formó en distintos países, vivió en Canadá, vivió en Europa, trabajaba en México, obtuvo premios y reconocimientos por sus cortometrajes en distintos lugares. Ella estaba empezando a cosechar todo lo sembrado", expuso.

El actor también la describió como “una mujer inteligente, joven, creativa, emprendedora” y destacó el impacto de su muerte más allá de su familia: “La Paz era una persona excepcional, sin ninguna exageración, y una pérdida grande, no solo para la familia, sino para el país, para el mundo de las artes”.

El atropello que terminó con su vida

El accidente ocurrió en la intersección de avenida Andrés Bello con Manuel Montt. Ramírez cruzaba la avenida en dirección de sur a norte cuando fue impactada por un vehículo.

Según la información entregada, habría cruzado para rescatar a su perro y el automóvil habría circulado a exceso de velocidad antes de abandonar el lugar.

La mujer fue trasladada por personal del SAMU hasta la Clínica Indisa, donde murió cerca de las 20:45 horas producto de la gravedad de sus lesiones. El conductor escapó y todavía no ha sido encontrado.

Carabineros realiza diligencias para identificar el vehículo y a su propietario. En el sector existen cámaras de la vía pública y de edificios cercanos, además de testimonios de personas que estaban en el lugar.

“Algo pasa con nuestro país, y estamos perdiendo civilidad, la gente maneja como loco, y si se ven involucrados en un accidente siguen de largo y no se hacen cargo. Es un problema de civilidad, algo nos está pasando. Estamos como descontrolados”, reflexionó Campos.