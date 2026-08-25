Tragedia en Estados Unidos: Niña de 8 años muere tras infectarse con la "ameba comecerebros"

25 ag. 2026 - 12:36 hrs.

Una niña de apenas ocho años falleció en Louisiana, Estados Unidos, tras contraer una extraña y mortal infección provocada por la ameba Naegleria fowleri, conocida popularmente como la “ameba comecerebros”. La menor habría estado expuesta al organismo mientras se bañaba en un lago de agua dulce cercano a su domicilio.

La víctima fue identificada como Lillian Smart, residente de Ruston, quien murió en un hospital apenas un día después de celebrar su octavo cumpleaños. Su familia confirmó el fallecimiento a través de redes sociales, donde relató el duro momento que enfrentaron durante los últimos días de vida de la menor.

“Anoche Lillian pasó de nuestros brazos a los brazos de Jesús”, señaló su familia en la publicación, donde además explicaron que las lesiones provocadas en su cerebro eran demasiado graves para que pudiera recuperarse.

¿Cómo pudo contagiarse?

El Departamento de Salud de Louisiana informó el pasado 19 de agosto sobre un caso de infección por Naegleria fowleri en un residente del estado. De acuerdo con las autoridades, la exposición al organismo habría ocurrido durante un baño en el lago Claiborne, ubicado a unos 48 kilómetros al noroeste de Ruston.

Aunque inicialmente las autoridades no entregaron la identidad de la persona afectada, familiares y cercanos confirmaron posteriormente a medios locales que se trataba de Lillian.

La infección se produce cuando agua contaminada que contiene la ameba ingresa por la nariz. Desde allí, el organismo puede desplazarse hacia el cerebro y provocar una enfermedad conocida como meningoencefalitis amebiana primaria (PAM), una afección extremadamente poco frecuente, pero que puede ser mortal.

La peligrosa “ameba comecerebros”

Naegleria fowleri es un organismo microscópico que vive principalmente en aguas dulces cálidas, como lagos, ríos y estanques.

El riesgo de exposición aumenta durante los meses de mayores temperaturas, especialmente en lugares donde el agua alcanza condiciones cálidas. Actividades como bucear, saltar al agua o sumergirse pueden favorecer que el líquido ingrese por las fosas nasales.

Las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones al realizar actividades recreativas en aguas dulces templadas o calientes y evitar, en lo posible, que el agua ingrese por la nariz.

Aunque los contagios son extraordinariamente poco frecuentes, la infección causada por Naegleria fowleri puede avanzar rápidamente y provocar graves daños neurológicos.