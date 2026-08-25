Chofer de bus sufre brutal agresión en pleno recorrido en Chillán: Fue golpeado por persona que no pagó el pasaje

25 ag. 2026 - 13:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento episodio de agresión sacudió al transporte público de Chillán el lunes recién pasado, luego que un conductor fuera atacado en pleno viaje por el sector de Las Mariposas. El hecho no solo dejó al trabajador con lesiones visibles en el rostro y bajo licencia médica, sino que también encendió las alarmas entre los gremios del transporte local y las autoridades regionales de la zona.

De acuerdo con los antecedentes iniciales y registros audiovisuales difundidos en redes sociales, el altercado se habría desencadenado en el momento en que una persona que abordó el microbús intentó viajar sin contar con la aplicación correspondiente ni su tarjeta para pagar el pasaje.

Tras la negativa del chofer a trasladarlo de manera gratuita, la persona reaccionó de forma desmedida, con insultos y le propinó diversos golpes de puño y patadas en reiteradas ocasiones.

Chofer quedó con diversas lesiones

A pesar de los intentos del trabajador por defenderse y pedir desesperadamente que cesaran las agresiones, los ataques continuaron por un lapso sostenido.

La agresión solo se detuvo cuando otro de los pasajeros presentes en la unidad decidió intervenir para apartar a la persona agresora y exigirle que descendiera de la máquina, evitando de este modo un desenlace de mayor gravedad.

El rechazo al ataque

Dirigentes del gremio en la región de Ñuble expresaron su preocupación e indicaron que este tipo de agresiones pone en evidencia el grado de vulnerabilidad al que se exponen los conductores diariamente en las rutas urbanas.

El seremi de Transporte, Omar Sandoval, se refirió al violento episodio y expresó, en declaraciones que reproduce el medio local La Discusión, que "este tipo de conductas son absolutamente inaceptables. Los conductores cumplen una labor fundamental para nuestra comunidad y merecen desarrollar su trabajo con respeto y seguridad. Ninguna situación justifica una agresión".

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