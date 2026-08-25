Kaiser por reforma de seguridad: "La Constitución sirve para restringir al poder político y no para hacer lo que quieran"

25 ag. 2026 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

En una entrevista con Ahora es Cuando, de Radio Infinita, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, abordó la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Gobierno y sostuvo que la Constitución debe limitar el poder político, no ampliarlo.

Kaiser explicó que su partido respalda la idea de legislar sobre la iniciativa, aunque manifestó reparos respecto de algunos aspectos específicos del proyecto, especialmente en lo relacionado con el nuevo estado de excepción y la protección de los derechos fundamentales.

Críticas al estado de excepción y a la reforma

Kaiser señaló que uno de los principales cuestionamientos de su conglomerado apunta al uso de las Fuerzas Armadas bajo un esquema que, a su juicio, no define con claridad el mando, además de contemplar una duración excesiva y una afectación importante de derechos.

"Tenemos dos aproximaciones a esa reforma: entendemos y apoyamos la idea de legislar al respecto, pero somos críticos en ciertos puntos específicos de la misma", afirmó.

En ese contexto, defendió la propuesta de su partido para restablecer el quórum de dos tercios en las reformas que afecten los primeros 20 artículos de la Constitución, correspondientes a los derechos fundamentales, argumentando que materias como el derecho a la vida, la libertad de opinión y la libertad de culto requieren una mayor protección.

El líder del PNL planteó que algunas de las reacciones frente a la propuesta del Ejecutivo reflejan una mayor conciencia sobre el rol que cumple la Constitución como límite al ejercicio del poder político: "La Constitución sirve para restringir los poderes del poder político y no para habilitar a los políticos a hacer lo que quieran".

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