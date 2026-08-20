Johannes Kaiser se abre a conversar por modificaciones a reforma de seguridad del Gobierno: "Estamos dispuestos a analizarlo"

20 ag. 2026 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se refirió a las modificaciones que han anunciado los senadores Arturo Squella (Partido Rapublicano) y Andrés Longton (RN) a la reforma constitucional en materia de seguridad que impulsa el Gobierno.

"El tema del estado de excepción como se está planteando al final pasa a ser un estado de excepción parecido al estado de emergencia, ahora con las modificaciones que se está planteando, es mucho más digerible de lo que estaba originalmente", indicó Kaiser, añadiendo que "estamos dispuestos a conversarlo, estamos dispuestos a analizarlo".

"Otra cosa muy distinta es limitar derechos constitucionales"

El timonel de PNL afirmó que un "estado de emergencia probablemente bajo conducción policial es como raro, porque nosotros tenemos un sistema que permite a las policías efectivamente intervenir".

En ese sentido, sostuvo que "otra cosa muy distinta es establecer un estado de excepción que lo que hace es limitar los derechos constitucionales de los ciudadanos para permitir más fácilmente la persecución penal o criminal".

Disposición a discutir la idea de legislar

Respecto a la propuesta del Gobierno, Kaiser recalcó que han "planteado que estamos dispuestos a discutir la reforma constitucional, a aprobar la idea de legislar, que significa la idea de entrar a discutir el tema, lo cual no significa que estemos dispuestos a respaldar todo el contenido de la reforma”.

Y dijo que están de acuerdo con "las modificaciones que permitirían un régimen carcelario diferenciado para los jefes de las mafias. Hay cosas en las que estamos perfectamente alineados".