Así luce hoy Mundo Mágico a 26 años de su cierre: Youtuber mostró cómo está el parque de diversiones actualmente

05 oct. 2026 - 11:38 hrs.

Hubo una época en que se podía recorrer gran parte de Chile directamente desde Lo Prado, Región Metropolitana, para encontrarse con el Morro de Arica, el Estadio Nacional, La Moneda, los palafitos de Chiloé y hasta las Torres del Paine, todo reunido en un mismo lugar.

Ese lugar era Mundo Mágico, el recordado parque de diversiones que funcionó durante las décadas de 1980 y 1990 y que convirtió buena parte de la geografía y arquitectura chilena en pequeñas maquetas. Hoy, a más de dos décadas de su cierre, gran parte del antiguo recinto luce abandonado, aunque todavía quedan huellas de lo que alguna vez fue.

Un recorrido realizado por el periodista y youtuber Benja Estibill permitió volver a entrar al antiguo recinto y mirar de cerca lo que queda de aquellas instalaciones.

Un Chile en miniatura

Mundo Mágico fue fundado por el empresario Gerardo Arteaga Oehninger, también impulsor de Fantasilandia y Happyland. El parque abrió sus puertas en 1983 y hasta el año 2000 buscó ofrecer una experiencia bastante particular: recorrer distintos lugares de Chile representados a escala.

La principal atracción era precisamente Chile en miniatura, un recorrido de unos 350 metros construido a escala 1:25 y que contaba con 68 lugares y construcciones del país. Los visitantes podían hacerlo caminando, a bordo de un tren e incluso, en algunos sectores, en pequeños vehículos que circulaban por rieles.

El parque también tuvo una importante presencia en televisión. En 1991 comenzó a emitirse en UCV Televisión "Encontrémonos en Mundomágico", espacio que posteriormente amplió sus emisiones y se convirtió en otro de los recuerdos asociados al recinto.

¿Qué queda de Mundo Mágico?

Más de 20 años después del cierre, las maquetas que alguna vez estuvieron llenas de visitantes prácticamente desaparecieron en varios sectores, pero todavía sobreviven algunas estructuras.

Una de las imágenes más llamativas que marcaron el recorrido de Estibill es la antigua piscina que representaba el océano Pacífico. En uno de sus extremos todavía permanece la Portada de Antofagasta, mientras que en otro sector se pueden reconocer los vestigios de la representación de Chuquicamata y la cordillera de Los Andes.

También quedan rastros de los antiguos rieles por los que circulaba el tren y un túnel que formaba parte del recorrido, el que finalmente fue cerrado porque era usado como refugio por personas que vivían en la calle.

Otro de los lugares que se perdió es el Jardín Gigante, que hoy pertenece a un estacionamiento de buses Red.

El futuro de Mundo Mágico

El proyecto original de Parque Mágico era aún más ambicioso. Contemplaba cinco grandes atracciones que se construirían progresivamente: Chile en miniatura, 40 miniaturas del mundo, un viaje por la jungla, un recorrido por el fondo del mar y la denominada Sociedad del Futuro, pero solo la primera de estas se concretó.

Finalmente, Mundo Mágico cerró sus puertas en noviembre de 2000, después de 17 años de funcionamiento, debido a los problemas económicos del proyecto.

Durante los últimos años han existido distintas ideas para recuperar el antiguo recinto. La Municipalidad de Lo Prado llegó a presentar un proyecto denominado Parque Inclusivo Ex Mundo Mágico, pero hasta ahora no hay nada concreto y el lugar permanece abandonado, aún con la memoria de uno de los lugares más icónicos de la Región Metropolitana.