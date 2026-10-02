Ingeniero chileno ex Apple vende su startup de inteligencia artificial a gigante francés

02 oct. 2026 - 17:03 hrs.

Un ingeniero chileno que trabajó en Apple concretó la venta de la startup de inteligencia artificial que cofundó en París. Se trata de Tomás Yany, quien junto a su socio Florent Facq creó Pimento en 2022, empresa que fue adquirida por Mistral AI, una de las principales compañías europeas dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial.

Yany confirmó el pasado 22 de septiembre, a través de LinkedIn, que el equipo de Pimento se incorporaría a Mistral AI. La startup se especializó en herramientas de publicidad basadas en inteligencia artificial generativa y desarrolló soluciones destinadas a la creación de contenidos para redes sociales.

Pimento utiliza un brief, la identidad de una marca y datos de campañas realizadas en plataformas como Meta, TikTok, Google y Pinterest para generar avisos y animaciones breves para redes sociales. De acuerdo con los antecedentes, la herramienta es utilizada por más de 180 marcas.

Una operación cuyo monto no fue revelado

Según informó Diario Financiero, el precio de la adquisición no fue hecho público. Registros societarios revisados por el medio Sifted sitúan la operación en aproximadamente US$14,6 millones, pagados mediante una combinación de dinero en efectivo y acciones de Mistral. En tanto, el medio francés L’Informé había señalado una cifra cercana a los US$4,4 millones. Mistral AI solamente confirmó que se trató de "varios millones de euros".

Antes de su adquisición, Pimento había conseguido cerca de US$3,4 millones en una ronda de financiamiento realizada en diciembre de 2023. Esta fue liderada por Partech y Cygni Capital, y contó también con inversionistas ángeles como Julien Chaumond, cofundador de Hugging Face, y Stanislas Polu, cofundador de Dust.

Del trabajo en Apple a la creación de Pimento

Tomás Yany estudió Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Chile y posteriormente se trasladó a Francia para realizar un máster en Computer Science en la École polytechnique.

Su trayectoria profesional también incluye una etapa en Apple, donde trabajó entre enero de 2017 y octubre de 2018 como investigador de computer vision y machine learning en San Francisco. Antes de crear Pimento, además, se desempeñó durante casi cuatro años como líder de ingeniería de machine learning en Nabla, una empresa tecnológica con sede en París.

La adquisición de Pimento corresponde a la tercera compra realizada por Mistral AI durante 2026. Antes había adquirido Koyeb, una compañía vinculada a infraestructura cloud serverless, en febrero, y Emmi AI, dedicada a la simulación industrial, en mayo.

La operación se concretó pocas semanas después de que Mistral AI cerrara una ronda de financiamiento Serie D por unos US$3.450 millones, liderada por Samsung. Tras esa operación, la compañía francesa alcanzó una valorización cercana a los US$24 mil millones.

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