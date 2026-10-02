TC elimina tres normas de la megarreforma antes de su promulgación: Compensación a municipios queda sin condiciones

02 oct. 2026 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal Constitucional (TC) terminó este viernes el control preventivo obligatorio de la Ley de Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, conocida como la Megarreforma, y aprobó la mayoría de las disposiciones que fueron sometidas a su revisión.

Sin embargo, el tribunal declaró inconstitucionales tres grupos de normas, por lo que deberán ser eliminados del proyecto antes de que este pueda ser promulgado.

TC elimina condiciones para compensar a municipios

Una de las principales modificaciones afecta al artículo 32, que establecía un mecanismo para compensar a las municipalidades por el fin de las contribuciones para personas de 65 años o más.

El proyecto establecía que la transferencia de esos recursos estaría sujeta a determinados requisitos. No obstante, el TC los declaró inconstitucionales, y la compensación prevista en el proyecto queda de manera íntegra y sin condiciones.

También cae una norma sobre el Fondo Común Municipal

El segundo cambio relacionado con los municipios corresponde al inciso sexto del artículo 17 transitorio. La disposición establecía que durante 2027 y 2028 las municipalidades no estarían obligadas a aportar al Fondo Común Municipal determinados ingresos adicionales.

El TC declaró inconstitucional esta norma al considerar que vulneraba el principio de redistribución solidaria del Fondo Común Municipal.

La sentencia señala que, en la práctica, la disposición beneficiaba a cuatro comunas: Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura. Según el tribunal, la norma permitía que esos mayores ingresos permanecieran en dichas comunas en lugar de ingresar al mecanismo de redistribución.

¿Qué pasó con las indemnizaciones por RCA anuladas?

El tercer punto corresponde al artículo 12, relacionado con las indemnizaciones para titulares de proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) hubiera sido anulada. La norma permitía reclamar ante la Corte de Apelaciones de Santiago respecto del monto fijado por un tribunal arbitral.

El TC recordó que en agosto ya había declarado inconstitucional el régimen de indemnización al que estaba vinculada esta disposición. Por ello, concluyó que el artículo 12 no podía mantenerse de manera independiente y ordenó eliminarlo del proyecto.

La megarreforma sigue adelante

Pese a estas modificaciones, el TC no rechazó el proyecto completo. En su sentencia, el tribunal declaró conformes con la Constitución las disposiciones que sí correspondía revisar en este control preventivo obligatorio, entre ellas varias modificaciones relacionadas con los Tribunales Ambientales.

Respecto de las demás normas del proyecto, el TC señaló que no correspondía emitir un pronunciamiento en este procedimiento porque no se trataba de materias propias de ley orgánica constitucional. Así, el proyecto deberá continuar su camino hacia la promulgación con las tres disposiciones declaradas inconstitucionales fuera del texto.

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