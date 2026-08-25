Revés para el Gobierno: TC rechaza requerimiento y mantiene reconexión gratuita de servicios básicos en catástrofes

25 ag. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó este martes el requerimiento presentado por el Gobierno contra el artículo 31 de la megarreforma, lo que mantiene vigente la norma que garantiza la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas declaradas en zonas de catástrofe.

La decisión fue adoptada por nueve votos contra uno y representa un revés para el Ejecutivo, que había buscado impugnar la disposición aprobada previamente por el Congreso.

Con este fallo, se conserva el beneficio para usuarios residenciales y para micro, pequeñas y medianas empresas que tengan suspendidos sus suministros por no pago antes o durante una emergencia.

¿Qué establece la norma que seguirá vigente?

La disposición obliga a las empresas operadoras a restituir gratuitamente los servicios básicossin exigir el pago previo de las deudas cuando exista una declaración de estado de catástrofe.

En el caso del agua potable y el alcantarillado, la reposición deberá concretarse en un plazo máximo de 24 horas desde que el usuario realice la solicitud. Para los servicios de electricidad y gas, el límite será de 48 horas.

Durante la tramitación ante el TC, el abogado Joaquín Palma, en representación del Presidente José Antonio Kast, sostuvo que el artículo se encontraba fuera de las ideas matrices de la iniciativa y advirtió que los plazos de reposición podían generar riesgos para la seguridad de trabajadores y clientes en zonas afectadas por incendios u otras emergencias.

Sin embargo, el pleno del Tribunal Constitucional desestimó esos argumentos y resolvió mantener intacta la norma aprobada por el Congreso.