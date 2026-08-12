Quiroz tras descoordinación por requerimiento al TC: "Todos tenemos el número de teléfono de todos"

12 ag. 2026 - 20:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno enfrenta desde este martes una polémica por la tramitación de la megarreforma, luego de que el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, reconociera que no sabía que el Ejecutivo había ingresado un requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar el artículo que obliga a las empresas a reconectar gratuitamente los servicios básicos en zonas afectadas por incendios.

Este miércoles el biministro abordó lo sucedido y explicó que "a alguien simplemente se le pasó tomar el teléfono y avisar", agregando que "el único cambio es reiterarle a los ministros cuál es mi número de teléfono".

Durante tarde, desde Valparaíso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a lo sucedido: "Todos tenemos el número de teléfono de todos y tenemos que seguirnos comunicando". Y agregó: "Vulevo a repetir lo que dije en la mañana; no es mi responsabilidad avisarle a todo el mundo. Lo que ocurre acá es que estamos estamos todos comunicados".

La respuesta de Quiroz

De cara a la jornada legislativa de mañana, Quiroz reiteró que el gobierno confía en la constitucionalidad de las normas impugnadas por el TC.

Al respecto, el titular de Hacienda sostuvo: "El Tribunal Constitucional (...) mañana se va a pronunciar sobre las normas que han sido impugnadas, tenemos plena confianza que vamos a tener un resultado positivo, porque las normas son plenamente coherentes con nuestro ordenamiento constitucional".

Por su parte, el biministro Alvarado ya había evitado apuntar a nombres o atribuir responsabilidades por lo ocurrido, enfatizando que lo relevante es la "acción del Gobierno" y que el requerimiento de impugnación ya está en el Tribunal Constitucional.