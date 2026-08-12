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Quiroz tras descoordinación por requerimiento al TC: "Todos tenemos el número de teléfono de todos"

¿Qué pasó?

El Gobierno enfrenta desde este martes una polémica por la tramitación de la megarreforma, luego de que el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, reconociera que no sabía que el Ejecutivo había ingresado un requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar el artículo que obliga a las empresas a reconectar gratuitamente los servicios básicos en zonas afectadas por incendios.

Este miércoles el biministro abordó lo sucedido y explicó que "a alguien simplemente se le pasó tomar el teléfono y avisar", agregando que "el único cambio es reiterarle a los ministros cuál es mi número de teléfono".

Durante  tarde, desde Valparaíso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a lo sucedido: "Todos tenemos el número de teléfono de todos y tenemos que seguirnos comunicando". Y agregó: "Vulevo a repetir lo que dije en la mañana; no es mi responsabilidad avisarle a todo el mundo. Lo que ocurre acá es que estamos estamos todos comunicados". 

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La respuesta de Quiroz

De cara a la jornada legislativa de mañana, Quiroz reiteró que el gobierno confía en la constitucionalidad de las normas impugnadas por el TC.

Al respecto, el titular de Hacienda sostuvo: "El Tribunal Constitucional (...) mañana se va a pronunciar sobre las normas que han sido impugnadas, tenemos plena confianza que vamos a tener un resultado positivo,  porque las normas son plenamente coherentes con nuestro ordenamiento constitucional".

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Por su parte, el biministro Alvarado ya había evitado apuntar a nombres o atribuir responsabilidades por lo ocurrido,  enfatizando que lo relevante es la "acción del Gobierno" y que el requerimiento de impugnación ya está en el Tribunal Constitucional.

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