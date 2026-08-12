¿Arriesga pérdida de puntos? Colo Colo enfrenta nueva polémica por demora en pago de cotizaciones en junio

12 ag. 2026 - 19:20 hrs.

Colo Colo está viviendo dos realidades distintas por estos días. Por un lado, es puntero absoluto del Torneo Nacional, con 45 puntos, sacándole 12 a su más cercano perseguidor, la Universidad de Chile.

Pero en el ámbito institucional enfrenta un lío que lo podría afectar en su camino por el título. Esto ya que el Tribunal de Disciplina de la ANFP citó al club por una demora en el pago de cotizaciones correspondientes a junio.

Según los últimos antecedentes, el Cacique realizó el pago el pasado 7 de junio, cinco días antes de culminar el plazo oficial. Sin embargo, un error en el sistema generó un rechazo en la transacción, por lo que esta se efectuó nuevamente el 14 de ese mes, aunque fuera del plazo establecido.

¿Cuál es el castigo y qué pretende Mosa?

El actual reglamento contempla la pérdida de 3 puntos por esta infracción. No obstante, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, pretende evitar el castigo apuntando a un documento en que la entidad bancaria envuelta en la polémica ofrece sus disculpas y explica el episodio.

Colo Colo tenía contemplado realizar el pago en Previred, pero el banco fue el que presentó el problema. Ante esto, la entidad bancaria apuntó a una "incidencia tecnológica que afectó temporalmente el procesamiento de algunas transacciones".

"Como consecuencia de lo anterior, al momento de realizar el pago, el sistema desplegó el mensaje 'Rechazo Banco', impidiendo su correcta ejecución", sostuvo.

Ante este hecho, el banco remarcó que "hemos realizado las acciones para corregir la incidencia y reforzar nuestros controles, con el objetivo de prevenir la ocurrencia de situaciones similares en el futuro".

El documento que utilizaría Mosa para evitar el castigo

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