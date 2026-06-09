Lámina "Extra Sticker" dorada de Cristiano Ronaldo: ¿A cuánto llega a venderse?

09 jun. 2026 - 15:11 hrs.

¿Qué pasó?

La fiebre del Mundial está cada vez más latente, sobre todo porque faltan solo dos días para que la cita planetaria dé su puntapié inicial este próximo jueves 11 de junio. Uno de los grandes beneficiados por este boom global ha sido Panini, empresa que con su tradicional álbum oficial ha desatado un verdadero furor en grandes y chicos.

La expectación de los coleccionistas por completar sus colecciones ha alcanzado niveles que rozan la locura, al punto que las figuritas de los jugadores más emblemáticos del torneo han llegado a costar más de $200.000 en el mercado informal.

El ejemplo más claro de este fenómeno es la cotizada lámina "Extra Sticker" dorada de Cristiano Ronaldo, pieza por la que se piden sumas exorbitantes en plataformas de reventa.

¿Por qué alcanza esos valores una lámina?

Si bien para muchos este precio parece descabellado, en el universo del coleccionismo está normalizado pagar grandes sumas por los ejemplares más raros de una saga. Un ejemplo de esto ocurre en el mercado de cartas como Pokémon, donde las piezas más exclusivas llegan a costar millones de pesos.

En el caso específico de Cristiano Ronaldo, su alto valor radica en la extrema dificultad para conseguirlo. La figura corresponde a un "Extra Sticker", una edición especial no numerada cuya probabilidad de aparición es de apenas una por cada 100 sobres. Sin embargo, la dificultad no termina ahí: dentro de estas láminas especiales existen cuatro subcategorías (base, cobre, plata y oro), siendo la versión dorada la más escasa del mercado y la que desata la especulación de precios.

¿Cuáles son las láminas más caras?

Como era de esperarse, las grandes estrellas del fútbol mundial lideran este ranking de la especulación. Conoce el listado de láminas más caras a continuación:

Lionel Messi (Argentina) $320.000

Erling Haaland (Noruega) - $300.000

Cristiano Ronaldo (Portugal) $200.000

Federico Valverde (Uruguay) $133.900

Jude Bellingham (Inglaterra) $118.000

Kylian Mbappé (Francia) $75.000

Valores según publicaciones de Mercado Libre.

Para quienes quieran probar suerte y ver si la fortuna está de su lado con un "Extra Sticker", es importante recordar que en el comercio establecido los sobres tienen un valor oficial de $1.100, mientras que el álbum en su versión de tapa blanda se comercializa a $3.900.

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