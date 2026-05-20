La lámina que falta: el caso Neymar y el lío más grande del álbum Panini del Mundial 2026

20 may. 2026 - 10:52 hrs.

El álbum oficial del Mundial 2026 está batiendo todos los récords. El éxito está superando incluso las perspectivas más optimistas de la propia compañía, y en los primeros días de venta se duplicó el volumen del Mundial de hace cuatro años, que ya había establecido un récord histórico para Panini.

Los quioscos se vacían, la web oficial cuelga el cartel de "no disponible" y desde la sede central en Módena están llegando camiones diariamente para reponer el stock, aunque se estima que la situación debería normalizarse en un par de semanas.

Pero en medio de la fiebre coleccionista, hay una ausencia que incomoda más que ninguna otra: la de Neymar.

Un álbum de 980 cromos sin su mayor estrella.

Neymar, quien ha sido el rostro de la Seleção durante más de una década, ha quedado fuera del álbum de 980 cromos por primera vez en cuatro ediciones. Es una paradoja difícil de digerir para los fans: el jugador más emblemático de Brasil —el hombre que superó a Pelé como máximo goleador histórico de la Canarinha— no tiene lámina en la colección más grande jamás producida por Panini. Tribuna.com

¿Por qué ocurrió esto? Raúl Vallecillo, director general de Panini en Brasil, explicó que un equipo especializado en Italia realiza la selección con un riguroso enfoque estadístico: "Hay un departamento que sigue las convocatorias y calcula la probabilidad de que cada jugador esté en el Mundial. Pueden surgir lesiones o sorpresas, pero la selección se basa en esos criterios."

En el caso de Neymar, su ausencia se explica por el momento deportivo que atravesaba cuando se eligieron los 18 futbolistas para el álbum: lesiones, irregularidad y la incertidumbre sobre su regreso a la selección.

Según Vallecillo, la sección de Brasil del álbum se empezó a producir en 2025, a medida que cada equipo se clasificaba. Neymar, aún en recuperación de la rotura del ligamento cruzado que sufrió en octubre de 2023 ante Uruguay, simplemente no daba las garantías estadísticas necesarias para entrar en el corte.

La sorpresa de Ancelotti que complicó todo

El problema es que el fútbol no espera a la imprenta. Carlo Ancelotti convocó a Neymar a última hora, dejando fuera a João Pedro del Chelsea para incluirlo en la lista definitiva de 26 jugadores. La reacción del jugador fue viral: cuando apareció su nombre en pantalla, Neymar, que estaba viendo la transmisión junto a su familia y amigos, se cubrió el rostro con las manos y derramó algunas lágrimas. Su reacción tiene más de 12 millones de reproducciones en redes sociales.

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Para Panini, en cambio, la noticia fue un dolor de cabeza. El propio director editorial de Panini confirmó en el programa 'El Partidazo de COPE' que las listas de jugadores se cerraron a finales del año pasado, antes de que Ancelotti contara con Neymar. El resultado es un desajuste evidente: Brasil estará en el Mundial con el '10' en el campo, pero no en el álbum.

¿Habrá lámina de Neymar? La esperanza del Update Set

Por ahora, Panini no ha confirmado oficialmente ningún paquete de actualización para el Mundial 2026. Sin embargo, hay un antecedente que da esperanzas a los coleccionistas: en el Mundial de Qatar 2022, Panini lanzó un Update Set oficial con 80 cromos, 79 de los cuales correspondían a jugadores nuevos que no habían sido incluidos inicialmente en la colección.

La solución vendría más adelante, como es habitual en estas colecciones, a través de un pack de actualización que permitiría sustituir a los jugadores que finalmente no han sido convocados —como Carvajal y Morata en la selección española— y añadir los que sí lo han sido.

El caso de Neymar es diferente a todos: no se trata de una lesión, sino de que no salió en el álbum inicial y fue convocado igualmente por Brasil. Se trata además de una de las figuras más mediáticas del fútbol mundial, lo que hace prácticamente obligatoria su aparición en cualquier set de actualización por la mera demanda del mercado.

El camino para conseguirla sería esperar el anuncio oficial del Update Set —que normalmente se hace unas semanas después del inicio del torneo— y comprarlo en la tienda online de Panini o en distribuidores oficiales, adquiriendo el pack cerrado en lugar de sobres regulares.

El dilema del álbum incompleto

Mientras tanto, los coleccionistas que ya compraron su álbum enfrentan una situación incómoda. En la versión física, quienes ya completaron la página de Brasil tendrán que ingeniárselas, especialmente porque no tienen el espacio disponible para pegar a Neymar. Por el contrario, sí aparecen João Pedro y Estevao, que quedaron fuera de la convocatoria oficial.

La única forma de tener una lámina oficial de Neymar que complete el álbum es que Panini lance el Update Set. Mientras eso no ocurra, no hay lámina que pegar.

El caso Neymar resume, mejor que ningún otro, la tensión permanente entre la lógica industrial del coleccionismo y la imprevisibilidad del fútbol. Panini apuesta por estadísticas; Ancelotti, por el corazón. Y entre los dos, millones de coleccionistas esperando una lámina que todavía no existe.

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