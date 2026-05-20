Día del Completo 2026: Conoce las cadenas que ya lanzaron promociones y ofertas para disfrutar

20 may. 2026 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

Con la fecha de la celebración gastronómica acercándose, distintas cadenas y aplicaciones de delivery ya comenzaron a lanzar promociones y descuentos para quienes quieran aprovechar de disfrutar de la icónica preparación nacional durante la semana.

El completo se ha vuelto parte esencial de la cultura gastronómica chilena, acompañando desde celebraciones hasta comidas informales, y cuenta con una fecha dedicada a su disfrute.

El Día del Completo 2026 se celebrará oficialmente este domingo 24 de mayo, y hay diversas ofertas en Santiago y regiones para adelantar la celebración.

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Promociones y ofertas del Día del Completo 2026 en Santiago

Tiendas Upa!

Desde el viernes 22 al domingo 24 de mayo, quienes visiten las tiendas de conveniencia de la bencinera Shell, Upa! y Upita!, podrán disfrutar de un completo XXL de 22 centímetros acompañado de un agua o bebida individual por sólo $1.990.

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Dominó

La cadena reconocida por su oferta de completos habilitará su clásico beneficio de dobles durante dos fechas:

Jueves 21 de mayo : 2×1 en Completo DomiNOT (versión vegetariana/vegana) en sus recetas Italiana o Alemana.

: 2×1 en Completo DomiNOT (versión vegetariana/vegana) en sus recetas Italiana o Alemana. Viernes 22 de mayo: 2×1 en completos tradicionales, incluyendo el Original Italiano, el Dominó y el Nacional.

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Doggis

Durante todo mayo la cadena se encuentra en el Mes del Hot Dog, ofreciendo la opción de agrandar tu hot dog favorito a 30 centímetros pagando solo $1.000 adicionales, dentro de los Doggicombos o Bigbox.

También hay promociones especiales de combos de la marca mediante la aplicación PedidosYa.

Además, el sábado 23 y domingo 24 de mayo se activará una promoción de 2 completos italianos por $1.500. La preventa estará disponible el 22 de mayo a través de la aplicación de la marca.

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Juan Maestro

Durante este mes la francicia celebra con la Dupla Completo, un combo que por $10.000 ofrece dos italianos, dos bebidas enlatadas y una porción de papas. Se encuentra disponible por delivery en la App Juan Maestro.

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Elkika Ilmenau

La tradicional fuente de Soda con más de 75 años de historia y dos locales en la comuna de Providencia tiene un concurso activo en su Instagram, donde los seguidores pueden ganar una once y merchandising con temática de completo. El concurso estará disponible hasta el sábado 23 de mayo.

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Pronto Copec

La cadena de tiendas de conveniencia lanzó las siguientes dinámicas:

Viernes 15 al sábado 23 de mayo: 60% de descuento en la compra del segundo completo.

de mayo: en la compra del segundo completo. Domingo 24 de mayo: 2×1 en completos durante todo el día en todos sus puntos de venta desde Arica a Punta Arenas.

de mayo: en todos sus puntos de venta desde Arica a Punta Arenas. "Completón": Actualmente se encuentra en desarrollo una campaña en que las tres ciudades de Chile que registren más consumo de completos ganarán una completada masiva con cientos de completos gratis el mismo domingo 24 de mayo.

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Día del Completo 2026 en regiones

Maty Mechadas

Ubicada en Talca, la cadena de locales regalará 1.000 completos en su Casa Matríz el domingo 24 de mayo, desde desde las 10:00 hasta las 19:00 horas o hasta agotar sotck.

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Fusión Sándwich

El local ubicado en Villarrica ofrecerá una promoción de lleva 3 y paga 2 en completos durante el sábado 24 y el domingo 25 de mayo.

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PF alimentos

La marca realizará "La Completada de Chile" en Talca, que durnate la jornada del domingo 24 de mayo ofrecerá venta de completos, bingo y concursos, además del show del humorista Rodrigo Villegas. Según lo anunciado en sus redes sociales, la entrada al evento será gratuita.

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Aplicaciones de delivery (Uber Eats y PedidosYa)