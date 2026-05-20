Gritos de auxilio desde un departamento alertaron de un secuestro en El Bosque: Hombre fue rescatado y hay tres detenidos

20 may. 2026 - 12:58 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas fueron detenidas la mañana de este miércoles tras ser acusadas de secuestrar a un hombre y mantenerlo capturado al interior de un departamento en la comuna de El Bosque, en la Región Metropolitana.

Gritos de auxilio alertaron a Carabineros

De acuerdo a Carabineros, los hechos ocurrieron a eso de las 09:30 horas, mientras personal policial efectuaba patrullajes preventivos. De pronto, escucharon llamados de auxilio desde el tercer piso de un edificio residencial.

Ante la flagrancia del delito, los funcionarios ingresaron al departamento, constatando que un hombre adulto yacía retenido contra su voluntad. La víctima manifestó haber sido secuestrada la noche anterior, procediéndose en el lugar a la detención de uno de los involucrados.

Posteriormente, el aprehendido indicó que otros participantes del delito estaban en un departamento cercano. Conforme a esos antecedentes, Carabineros concurrió al segundo inmueble, logrando la detención de otras dos personas presuntamente vinculadas al secuestro.

Se incautó droga y armamento de fuego

La víctima corresponde a un ciudadano de nacionalidad dominicana, mientras que los detenidos corresponden a un ciudadano chileno y dos venezolanos.

Durante el procedimiento, Carabineros incautó un armamento de fuego con número de serie borrado, munición, una importante cantidad de droga y dinero en efectivo.

Por lo anterior, a los detenidos se les formalizará por los delitos de secuestro, infracción a la Ley de control de armas y droga. Los antecedentes del caso ya fueron informados al Ministerio Público.

Carabineros agregó que, por ahora, continúan las diligencias destinadas a establecer la dinámica de los hechos y la eventual participación de otras personas.