¿Qué es y cómo acceder a la Ventanilla Única Social? Puedes realizar más de 130 trámites en un solo lugar

20 may. 2026 - 14:39 hrs.

Buscar un bono, actualizar el Registro Social de Hogares, saber si hay una vacuna pendiente o revisar el estado de una solicitud de vivienda ya no requiere moverse entre oficinas ni navegar por decenas de sitios del Estado.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene a disposición la Ventanilla Única Social (VUS) (ventanillaunicasocial.gob.cl/), una plataforma digital que centraliza más de 130 beneficios, prestaciones y trámites sociales en un solo lugar, accesible de forma simple, rápida y segura mediante ClaveÚnica.

Los componentes: desarrollo social, salud, trabajo y vivienda

El sistema se descompone en varias áreas clave de la administración pública. Integra, en un solo sitio, los trámites del Registro Social de Hogares, los beneficios del Ministerio de Desarrollo Social y sus seis servicios asociados (Senadis, Senama, SPE, INJUV, Fosis y Conadi), y la información sobre ayudas por emergencia. Además, conecta con los ministerios de Salud, Trabajo y Previsión Social, y Vivienda.

La función de cada parte

Cada componente tiene un propósito específico. En el área social, los usuarios pueden postular a beneficios, ver la cartola de ayudas y consultar pagos recibidos en los últimos cinco años. En salud, es posible recibir alertas de inmunización, revisar horas tomadas en el CESFAM y conocer el estado en listas de espera. En el ámbito previsional y laboral, la plataforma permite solicitar la Pensión Garantizada Universal y consultar las cotizaciones previsionales y del Seguro de Cesantía.

La conexión: ClaveÚnica y bases de datos interoperables

La VUS funciona porque interopera bases de datos de distintos sectores sociales, generando una experiencia unificada. Esto permite que, ingresando únicamente con la ClaveÚnica, el sistema pueda revisar si una persona cumple los requisitos para postular a más de 130 apoyos. Se logra así un uso eficiente de los datos que las instituciones públicas ya tienen de las personas, sin que estas deban volver a entregarlos.

El resultado: un Estado más simple y una adopción masiva

El conjunto revela un Estado que se reorganiza en torno al ciudadano. La adopción ha sido rápida: desde su lanzamiento en mayo de 2025, la Ventanilla Única Social registró más de 8 millones de visitas y 4,5 millones de ingresos únicos con ClaveÚnica. El sitio, diseñado para ser intuitivo, inclusivo y accesible en computadores, tablets y teléfonos móviles, demuestra el valor de la centralización. Conoce y accede a la plataforma en ventanillaunicasocial.cl