"Para mí estaba prohibido": Camilo Huerta enfrenta a Bimza y aclara rumores de infidelidad con Trini Neira
Camilo Huerta salió a responder directamente a los rumores que durante meses lo vincularon con Trini Neira. En medio de un tenso intercambio con Bastián Muñoz, más conocido como Bimza, el personal trainer negó haber tenido cualquier tipo de relación con la hija de Pamela Díaz y cuestionó declaraciones previas del cantante urbano sobre una supuesta infidelidad.
El momento se produjo durante una dinámica del reality Vecinos al Límite, donde los participantes debían decir lo que pensaban del otro. Fue ahí cuando Bimza no evitó referirse a la imagen pública que, según él, existe sobre Huerta, aunque aseguró que prefería sacar sus propias conclusiones.
"Lo que sé de él es que es infiel, patas negras y cafiche. Es lo que dice la farándula, pero nunca me he basado en eso para tener una opinión, prefiero tener una opinión personal, y se ve un tipo chistoso", manifestó el cantante urbano.
Camilo Huerta responde a rumores sobre Trini Neira
Cuando llegó su turno, Huerta aprovechó el espacio para abordar una polémica que se instaló hace meses, luego de que Marité Matus señalara que él habría sido infiel con Trini Neira.
“Yo nunca he tenido nada con Trini, no tengo contacto con Trini, de verdad, si nunca he hablado con Trini. Ni buenos días, ni buenas noches, ni qué vas a hacer, ni que te ves bonita, ni ‘pendeja exquisita’, que esas eran supuestamente las pruebas, que yo supuestamente le decía ‘pendeja exquisita’, ‘no le cuentes nada a tu mamá’”, aseguró el exchico reality.
A partir de ese tema, Camilo también enfrentó a Bimza por declaraciones anteriores sobre el término de su relación con Trini, las que, según explicó, le generaron molestia.
“A partir de eso, me molestaron un poco tus declaraciones que habías dicho, porque dijiste que siempre te había engañado... dijiste ‘oh, cuántas veces me cagó’. Entonces, yo a la Trini nunca le he tocado un pelo, ella nunca ha sido infiel, por lo menos conmigo nunca ha sido infiel”, sostuvo.
“Nada, ni una conversación”: la aclaración de Camilo
Huerta insistió en que nunca existió un vínculo entre ambos y descartó cualquier tipo de acercamiento con Trini Neira.
“Nada, ni una conversación, ni un diálogo coqueto, ni un fuego, ni una interacción con ella. Eso para mí estaba prohibido”, continuó.
Por su parte, Bimza también se refirió a la relación que mantuvo con Trini y aseguró que, más allá de las especulaciones, mantiene una valoración positiva de la historia que compartieron.
“Independiente de si estuvo o no con Camilo, o si me fue o no infiel, ella es una persona maravillosa y siempre voy a respetar lo que tuvimos”, afirmó.
El intercambio entre ambos dejó nuevamente sobre la mesa una polémica que había generado comentarios durante meses, esta vez con Camilo Huerta descartando cualquier vínculo con Trini Neira y Bimza refiriéndose por primera vez cara a cara al tema.
