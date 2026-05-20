Pesar en la música chilena: Muere querido cantante de cumbia

20 may. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Pesar existe entre los fanáticos de los ritmos tropicales y la música ranchera en nuestro país por el fallecimiento de Kevin Jeldres Acuña, vocalista de "Kevin y sus Lumaquinos". Su muerte fue confirmada a través de las redes sociales de la municipalidad de Machalí, comuna de la que era oriundo el músico.

“Con profundo dolor nos enteramos esta mañana del fallecimiento de Kevin Jeldres Acuña, quien fuera un destacadísimo artista machalino”, señalaron desde el municipio en una publicación de Instagram.

Además, en dicho posteo se informó que el fallecimiento del cantante se produjo debido a problemas de salud que enfrentó durante sus últimos días.

Duelo comunal por el fallecimiento del artista

Ante la noticia, el municipio de la Región de O’Higgins, encabezado por el alcalde Juan Carlos Abud y el Concejo Municipal, decretó dos días de duelo comunal tras conocerse la noticia.

La medida fue adoptada en honor a la trayectoria del intérprete, a que quien era recordado por la administración local como“un joven que siempre vinculado a los espacios artísticos que contagiaba alegría con su música y baile”.

El joven artista y líder de “Kevin y sus Lumaquinos” será velado en el Centro Cultural Germán Ruz Baeza, en la comuna de Machalí.

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