Luz Casal vuelve a Chile para tocar en el Municipal de Santiago y en Temuco: Así puedes comprar las entradas

12 may. 2026 - 08:30 hrs.

La llamada Gran Dama de la música española regresa a Chile después de una larga ausencia y lo hace con todo. Luz Casal confirmó dos fechas en el país como parte de su gira "Me voy a permitir", y el anuncio ya generó expectativa entre sus fanáticos de norte a sur.

La artista se presentará el 17 de octubre en Temuco y el 18 de octubre en Santiago, dos noches que prometen convertirse en algunos de los eventos musicales más importantes del segundo semestre.

La cita santiaguina tendrá lugar en el Teatro Municipal de Santiago, uno de los recintos más emblemáticos del país, a las 20:00 horas. Un escenario que se ajusta perfectamente al nivel de una artista que ha sabido transitar desde el rock eléctrico de los años 80 hasta el bolero más sofisticado, convirtiéndose en una figura única dentro de la música en español. Un día antes, el 17 de octubre, el público del sur podrá disfrutarla en Casino Dreams Temuco, también a las 20:00 horas.

Lo que Luz Casal trae en esta gira no es un simple repaso de sus éxitos. Su nuevo disco, que da nombre al espectáculo, es considerado el trabajo más ecléctico e inclasificable de toda su carrera. Diez canciones, diez actitudes distintas, diez formas de mirar el mundo desde la libertad de quien ya no tiene nada que demostrar. En el escenario conviven la dama de la canción francesa, la rockera que nunca abandonó el cuero, la cronista de lo cotidiano y la intérprete que habita cada canción como si fuera propia.

Su voz, que marcó a generaciones con temas como Piensa en mí y Un año de amor, vuelve a Latinoamérica en un momento de máxima plenitud artística. Sin artificios ni pirotecnia, solo la honestidad de una artista que sigue guiándose por su propio instinto, algo que le ha valido el respeto de la crítica, la admiración del público y la complicidad de sus colegas a lo largo de décadas.

Entradas

Para quienes quieren asegurar su lugar, las entradas para ambas fechas comienzan a venderse este 12 de mayo a las 15:00 horas. Las localidades para el concierto de Temuco en Casino Dreams estarán disponibles a través de Ticketmaster.cl, mientras que las entradas para la noche en el Teatro Municipal de Santiago se podrán adquirir en Ticketpro.cl.

Dado el nivel de convocatoria que tiene la artista y la capacidad limitada de ambos recintos, desde ya se recomienda no esperar para comprar. El Teatro Municipal de Santiago está ubicado en Agustinas 794, Santiago Centro, y el acceso será a las 20:00 horas en ambas ciudades.

Ver a Luz Casal en vivo no es solamente asistir a un concierto. Es presenciar a una leyenda que ha envejecido con la elegancia de los grandes clásicos y que cada vez que sube a un escenario lo entrega todo. Una oportunidad que no se repite fácilmente.

Todo sobre Conciertos