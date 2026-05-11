Exseleccionado nacional sorprende con nuevo proyecto inmobiliario

11 may. 2026 - 17:54 hrs.

El exjugador de Universidad de Chile Osvaldo González sorprendió tras sumarse a un proyecto externo al deporte: se unió al mundo inmobiliario en el sur del país.

El defensor de 41 años arribó el año 2025 a Universidad de Concepción, y desde entonces ha dejado en claro su comodidad en la región del BíoBío por lo que decidió formar parte de un proyecto de parcelas cerca del mar en la ciudad de Tomé.

El proyecto de Osvaldo "Rocky" González

Se trata de Loma Alta, un proyecto de parcelas que apunta a un público que desea vivir fuera de las grandes ciudades y apostar por terrenos con alto potencial de plusvalía, en un entorno natural cercano al mar.

Así lo comenta el propio jugador a través de un video en el sitio web de Loma Alta: "Me vine a vivir aquí por la tranquilidad. Este es el lugar perfecto para comenzar una nueva vida", señala González.

Ubicado a solo 10 minutos de la playa de Tomé y a 13 kilómetros de la ciudad, el desarrollo ofrece parcelas de 5.000 metros cuadrados con rol propio, acceso garantizado y financiamiento directo.

Desde la empresa destacan que Loma Alta apunta tanto a familias que buscan tranquilidad como a inversionistas interesados en terrenos con proyección de crecimiento.

“Un lugar pensado para vivir tranquilo, invertir con seguridad y disfrutar lo mejor de la naturaleza a minutos del mar”, señalan desde el proyecto.

Características de las parcelas

Terrenos de 5.000 m²

Rol propio y documentación lista para escriturar

Financiamiento directo

Acceso vehicular garantizado

Factibilidad de energía eléctrica y agua

Arranque maestro para servicios básicos

La historia del jugador en Concepción

Osvaldo González comenzó su carrera en el año 1998 en el elenco de Concepción, fue subcampeón casi una década más tarde, y retornó en 2025 donde ascendió junto con el equipo, logrando volver a la Primera División del fútbol chileno.

Desde su retorno a la región del BíoBío, ha logrado ampliar nuevos horizontes, destacando el potencial estratégico del sector gracias al crecimiento inmobiliario que ha experimentado la zona en los últimos años, lo que le permite ingresos y labores paralelas al fútbol.