La dolorosa pérdida de Sergio Freire: Maly Jorquiera se sumó a condolencias

11 may. 2026 - 08:49 hrs.

Un difícil momento personal atraviesa el comediante Sergio Freire, quien confirmó este fin de semana el fallecimiento de su madre, Elizabeth Díaz Vilches, justo en medio de la conmemoración del Día de la Madre.

La noticia fue compartida por el propio humorista a través de sus redes sociales, donde publicó una sentida despedida dedicada a su mamá: "Buen viaje, mamita linda. Te amo infinito. Gracias por tanto. Siempre estarás en nuestros corazones", escribió Freire.

El humorista agradeció las muestras de cariño

A través del Instagram del comediante, dejó un sentido mensaje a nombre de toda la familia Freire-Díaz, donde agradecieron las muestras de cariño que recibieron tras conocerse la noticia.

"Gracias a todos por sus mensajes de cariño y palabras de aliento. Abrazos. Un Día de la Madre diferente, pero lleno de significado", expresaron.

La madre del exClub de la Comedia ya había enfrentado complejos problemas de salud durante los últimos años. En 2023 debió someterse a un procedimiento para la instalación de un marcapasos, situación que el propio Sergio Freire abordó públicamente durante la conferencia del Festival de Viña 2024.

"Ha sido súper duro (...) la vimos mal", reconoció en esa oportunidad.

Exesposa de Sergio Freire se suma a las condolencias

Quien también reaccionó a la pérdida fue la comediante Maly Jorquiera, expareja de Freire y madre de su hijo Lucas, quien dedicó emotivas palabras a quien fuera su exsuegra: "Se fue tu ‘Guelita’ paterna hoy, pero vivirá por siempre en tu corazón", escribió en redes sociales.

Además, agregó un mensaje de apoyo para el humorista: "Fuerza, Sergio, siempre contigo al infinito y más allá. Te amamos"

Las publicaciones rápidamente se llenaron de mensajes de apoyo de seguidores y colegas del mundo del espectáculo, quienes enviaron condolencias a la familia en este complejo momento.

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