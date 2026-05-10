"Tenía un compromiso conmigo y con mi proceso": Actor Pablo Cerda explica por qué se alejó de las teleseries

10 may. 2026 - 19:31 hrs.

¿Qué pasó?

El actor chileno Pablo Cerda abordó el momento profesional que atraviesa actualmente y explicó las razones por las que ha mantenido distancia de las teleseries en los últimos años.

El intérprete, que participó en producciones como “Pacto de Sangre”, “Martín Rivas” e “Ídolos”, señaló que hoy está concentrado principalmente en el cine y el teatro.

En conversación con The Clinic, Cerda contó que desde hace algunos años comenzó un proceso de transformación personal y laboral que lo llevó a enfocarse en su trabajo como guionista y director: “Vengo de cuatro años de cambio de piel, de reestructurarme para tratar de vivir de las películas como guionista y director, meterle más fuerte por ese lado."

¿Por qué se distanció de la televisión?

En medio de este cambio profesional, Cerda contó que hace alrededor de un año pasó un periodo alejado del área en la que ha construido su carrera: "En 2025, el año pasado, en medio de ciertas crisis, incluso me retiré unos meses de la actuación, más o menos por el camino que llevaba, y luego refloté”, expresó.

El actor explicó que una de las razones que motivó su distancia fue la falta de tiempo y el tipo de proyectos en los que quiere involucrarse: “Me interesa poder tener una voz y una opinión sobre los procesos en los que participo, sobre las obras”, afirmó.

En esa misma línea, comentó que tomó la decisión de no tener hijos y vinculó esa determinación con sus intereses profesionales.

Indicó que: “Decidí hace muchos años no tener hijos; creo que mi legado son las películas, la ficción. Y había que preparar el camino, porque en Chile muchas veces se castiga la vitalidad, y eso es interesante, lo distingue. Entonces, cuando alguien hace muchas cosas, en lugar de valorarlo, a veces es más fácil ‘tirarle tierra’”, sostuvo.

Cerda también relató que durante este periodo vivió en Madrid, ciudad donde estudió para especializarse en guion y dirección. Según explicó, esa experiencia le permitió conocer de cerca la industria audiovisual española y generar nuevos vínculos profesionales.

Este proceso estuvo relacionado con su decisión de enfocarse más en el cine y en su trabajo como guionista y director en dicha industria, dejando en segundo plano las teleseries.

Las ofertas que ha rechazado

El actor aseguró que en los últimos años ha recibido propuestas para regresar a las teleseries e incluso invitaciones para participar en realities, aunque decidió no aceptar esos proyectos.

“Tenía una inquietud profunda, un compromiso conmigo y con mi proceso”, señaló. Pese a ello, dejó abierta la posibilidad de volver a la televisión en un futuro, aunque recalcó que hoy sus prioridades están puestas en el cine.

“Como guionista puedo escribir, dirigir y también actuar en proyectos propios o ajenos”, concluyó.

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