El emotivo mensaje de Pangal Andrade tras la muerte de su amigo en el río Toltén: "Te fuiste demasiado pronto"

10 may. 2026 - 12:15 hrs.

¿Qué pasó?

En la comuna de Toltén, región de La Araucanía, un accidente en el río que dejó dos fallecidos impactó a Pangal Andrade, quien compartía una relación de cercanía con uno de los fallecidos.

El hecho ocurrió cuando una embarcación tipo zodiac se volcó en la desembocadura del río Toltén mientras sus ocupantes realizaban pesca deportiva.

Producto del accidente, murieron el arquitecto Francisco Vives Brun, de 39 años, y su padre, Sergio Vives Vergara, de 70 años, mientras que una tercera persona logró ser rescatada con hipotermia severa.

La despedida en redes sociales

Tras conocerse el fallecimiento, Pangal Andrade expresó públicamente su despedida a través de redes sociales, recordando la amistad que mantenían.

El deportista y comunicador escribió: “Te fuiste demasiado pronto, pero tu alegría, tu fuerza y tu corazón bueno vivirán siempre en nosotros. Te vamos a extrañar demasiado”, aludiendo a una relación marcada por las experiencias compartidas.

El vínculo entre ambos se había construido en torno al deporte, especialmente el kitesurf, disciplina en la que coincidían con frecuencia. En ese contexto, Andrade recordó que “nos conocimos haciendo motonieve en Corralco, de ahí hicimos kite juntos. Competíamos siempre en el Riñihue, me ganaba, siempre me ganó, era muy deportista”.

También destacó aspectos personales de su amigo, señalando que “le pedía algo y al tiro, era muy buen amigo, de esas personas que siempre están sonriendo. Lo que necesitabas, ahí estaba. Venía a mis cumpleaños desde Temuco, no se perdió ninguno”.

En medio del relato, el exchico reality compartió una reflexión sobre los proyectos personales de Vives, marcando el impacto emocional que dejó su partida: “Lo más triste es que tenía ganas de ser papá. Lo habíamos hablado hace poco, muy fuerte todo. Como yo fui papá, le tocaba ya a él”.

La relación entre ambos también se extendía a encuentros fuera de Chile, como viajes a Brasil junto a otros amigos. A ello se sumaba el contacto habitual, especialmente a través de redes sociales.

El accidente en el río Toltén

El accidente ocurrió en un contexto recreativo, mientras practicaban pesca deportiva en el sector de la desembocadura del río Toltén, sin que se entregaran mayores detalles en torno a las circunstancias específicas del volcamiento de la embarcación.

Respecto al accidente, Anfradé declaró: "Todavía te juro que no me cabe en la cabeza lo que pasó, cómo él, siendo un surfista, un hombre de agua. No entiendo qué le habrá pasado".

El caso generó reacciones entre cercanos y conocidos, quienes han compartido mensajes recordando a Francisco Vives Brun, destacando tanto la vida profesional como el entorno personal del arquitecto que trabajaba en la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Temuco.

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