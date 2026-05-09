"Empecé a ver puntitos": Otakin se descompensó en show de Korn y debió ser atendido por paramédicos

09 may. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que prometía ser una noche épica de metal terminó con preocupación, presión alta y una visita inesperada a la carpa médica. El influencer chileno Otakin vivió un tenso momento durante el esperado concierto de Korn en Chile, luego de sufrir una descompensación en medio de la multitud.

La banda californiana se presentó este viernes en el Parque Estadio Nacional, donde miles de fanáticos llegaron para desatar la locura al ritmo de clásicos como Freak on a Leash y Blind. Y entre ellos estaba el influencer, quien incluso logró instalarse muy cerca del escenario.

Otakin sufrió subida de presión

"Estamos dando la vida, conch...", lanzó el creador de contenido en una de sus historias de Instagram, mientras registraba el ambiente desbordado del recinto.

Pero el entusiasmo rápidamente pasó a convertirse en preocupación. El exceso de gente, el calor y la presión del público hicieron que comenzara a sentirse mal, obligando al personal de seguridad a retirarlo del lugar para trasladarlo hasta la zona de atención médica.

Fiel a su estilo, Otakin se tomó el episodio con humor. "Como corresponde, quedé corneta, aquí estamos", comentó desde la camilla, mientras una enfermera explicaba que sufrió un alza de presión que alcanzó los 146/84 mm Hg.

El influencer incluso compartió registros del momento exacto en que fue evacuado del sector, generando una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes se preocuparon por su estado.

Sin embargo, el susto no pasó a mayores. Tras ser estabilizado, Otakin volvió a la explanada del recinto para seguir disfrutando del show de Korn hasta el final.

Ya durante la mañana de este sábado, llevó tranquilidad a sus seguidores y aclaró que todo quedó en un mal rato. "Estoy bien, no hice nada. Solo empecé a ver puntitos, porque estaba muy apretado y fatigado, pero se disfrutó", cerró.