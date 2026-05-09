Revelan supuesta relación entre Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, y Sean "Diddy" Combs

09 may. 2026 - 18:30 hrs.

Una nueva controversia salpica a Sarah Ferguson. El escritor y biógrafo Andrew Lownie aseguró en una actualización de su libro "Auge y caída de la Casa de York" que la exduquesa habría mantenido una relación cercana con el rapero Sean "Diddy" Combs durante varios años.

Ferguson, quien estuvo casada con el expríncipe Andrés, hijo de la fallecida reina Isabel II y que en los últimos años se ha visto enfrentado a polémicas por su larga amistad con Jeffrey Epstein, habría tenido una cercanía con el cantante como "amigos con derechos".



Cabe recordar que, actualmente, el artista permanece en prisión tras ser condenado por delitos relacionados con la trata y prostitución de mujeres, en medio de una serie de investigaciones y denuncias que han afectado su carrera y vida pública.

Encuentros eran en hoteles de lujo pagados por el rapero

Según el autor, ambos se conocieron en 2002 en una fiesta organizada por Ghislaine Maxwell, pareja y colaboradora de Jeffrey Epstein, en Nueva York. Sin embargo, el vínculo habría comenzado formalmente en 2004.

Lownie sostiene que Ferguson y Combs mantenían encuentros en hoteles de lujo de Europa y África, cuyos elevados costos, que en algunos casos podía superar los 5.000 euros por noche, eran financiados por el músico.

El biógrafo describe la relación como una amistad "con derecho a roce" y afirma que el artista comentaba estos episodios en su círculo cercano. Además, asegura que el perfume Unforgivable, lanzado por Combs en 2006, habría estado inspirado en los gustos personales de Ferguson.

Las revelaciones forman parte de una nueva edición del libro centrado en las polémicas que han rodeado a la familia York en los últimos años. De acuerdo con medios británicos, personas cercanas a Sarah Ferguson rechazaron las acusaciones y las calificaron como "inventadas".