Irán pone en duda seriedad de EE.UU. y no responde a su última propuesta de tregua

09 may. 2026 - 17:19 hrs.

¿Qué pasó?

Irán puso en duda este sábado la seriedad de la diplomacia de Estados Unidos en las negociaciones en curso para encontrar una salida al conflicto en Oriente Medio, sin anunciar su respuesta a la última propuesta presentada por Washington.

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, expresó este escepticismo durante una conversación telefónica con su homólogo turco, Hakan Fidan, al día siguiente de nuevos enfrentamientos.

"Refuerzan las sospechas sobre la motivación y seriedad"

"La reciente escalada de tensiones por parte de las fuerzas estadounidenses y sus múltiples violaciones del alto el fuego refuerzan las sospechas sobre la motivación y la seriedad de la parte estadounidense en la diplomacia", afirmó Araqchi, según reportó la agencia iraní ISNA.

El presidente de EEUU, Donald Trump, había declarado el viernes que esperaba por la noche una respuesta de los iraníes a una propuesta destinada a poner fin de forma duradera a las hostilidades.

"Debería recibir una carta esta noche, así que ya veremos cómo se desarrolla todo", aseguró el mandatario a periodistas.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, citado por la televisión estatal, había señalado que Irán seguía estudiando la propuesta estadounidense.

Enfrentamientos en el mar

En la jornada del viernes, el ejército estadounidense anunció haber "neutralizado" dos petroleros iraníes en el golfo de Omán, puerta de entrada del estrecho de Ormuz.

Aunque, según el ejército, los buques no transportaban carga, las imágenes difundidas por el mando militar estadounidense para la región (Centcom) muestran gruesas columnas de humo saliendo de los puentes de mando.

Irán, a su vez, denunció ante la ONU una "flagrante violación" de la tregua concluida un mes antes. Una fuente militar citada por la agencia Tasnim afirmó que las fuerzas iraníes habían respondido.

"Tras un periodo de intercambio de disparos, los enfrentamientos cesaron por el momento y regresó la calma", indicó.

Desde el estallido de la guerra, el 28 de febrero, Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, a lo que Estados Unidos respondió imponiendo un bloqueo a los puertos iraníes.

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