Cementerios esperan alta concurrencia este fin de semana por el Día de la Madre: Revisa los horarios y actividades

09 may. 2026 - 16:31 hrs.

¿Qué pasó?

Miles de familias se preparan para acudir este fin de semana a distintos cementerios del país en el marco de la conmemoración del Día de la Madre.

Desde la empresa "Nuestros Parques" proyectaron que más de 100 mil personas visitarán sus recintos durante la jornada de este domingo 10 de mayo.

La compañía cuenta actualmente con cinco parques cementerios distribuidos en distintas comunas y regiones del país: Parque El Prado de Puente Alto, Parque El Manantial de Maipú, Parque Canaán de Pudahuel, Parque Santiago de Huechuraba y Parque La Foresta en La Serena.

Revisa los horarios y actividades

Durante el fin de semana, todos los recintos funcionarán en su horario habitual, entre las 09:00 y las 18:00 horas.

Sin embargo, además de las visitas familiares, se desarrollarán diversas actividades conmemorativas, entre ellas ceremonias religiosas, espacios recreativos para niños, participación de emprendedores locales y murales donde los asistentes podrán dejar mensajes en memoria de sus madres.

Uno de los eventos principales se realizará este domingo en el Parque El Manantial de Maipú, donde desde las 16:30 horas se presentará el grupo Natalino.

En paralelo, el Parque La Foresta de La Serena contará con un concierto tributo a Luis Fonsi, programado para las 15:30 horas de la misma jornada.

Alta concurrencia de familias

La gerente comercial de la compañía, Ericha Sandrock, explicó que "el propósito del grupo Nuestros Parques es ser un espacio de encuentro para honrar la vida y la memoria de nuestros seres queridos, brindando además una experiencia integral para que las familias compartan un momento de reflexión y recuerdo”.

Asimismo, destacó que esta fecha se ha transformado en una de las jornadas de mayor convocatoria para los parques cementerios.

"Esta es una fecha muy emotiva y que históricamente, en flujo de público, incluso supera al tradicional feriado del Día de Todos los Santos. Este es un hábito que se intensificó posterior a la pandemia, ya que las familias fortalecieron el rito de visitar los parques y rendir homenaje a cada madre", comentó.