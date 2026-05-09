Detienen a conductor que transitaba a 168 km/h por la Costanera Norte en Vitacura
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Una fiscalización a cargo de personal de Carabineros terminó con la detención de un conductor que se desplazaba a exceso de velocidad la mañana de este sábado en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana.
Conductor transitaba a 168 km/h
El hecho se produjo mientras funcionarios de la 32° comisaría de Vitacura realizaban controles de velocidad a vehículos que transitaban por la autopista Costanera Norte.
Durante el procedimiento, un conductor fue sorprendido desplazándose a 168 km/h en una zona cuyo máximo permitido es 100 km/h.
Carabineros detuvo el vehículo y fiscalizó al hombre, procediendo a su detención por conducción temeraria.
