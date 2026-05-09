"Hombres casados me pagan para contarme sus secretos": abrazadora cuenta cómo gana $100 mil al año trabajando tres horas diarias

09 may. 2026 - 14:15 hrs.

Ella Love, una mujer de 51 años que vive en Nueva York, abandonó su carrera como profesora para convertirse en una exitosa abrazadora profesional, una labor con la que gana hasta 100.000 dólares al año por ofrecer contacto físico a hombres ricos.

La inusual terapeuta inició estas sesiones hace ocho años para escapar del desgaste emocional de las aulas escolares. Trabaja unas tres horas diarias en promedio y cobra 150 dólares por cada una, en las que solo admite el desahogo y prohíbe cualquier tipo de contacto sexual.

¿En qué consiste el trabajo de abrazadora profesional?

Los visitantes programan citas de hasta nueve horas para buscar alivio a su soledad sin afectar sus matrimonios. Love detalla que su cliente promedio son “hombres de mediana edad” que asisten a las consultas porque sufren falta de intimidad física o desconexión en sus relaciones, indicó a The Sun.

En este sentido, el abrazo continuo activa respuestas psicológicas intensas en hombres que casi nunca expresan sus sentimientos de manera abierta. La profesional explica que “el contacto físico activa emociones reprimidas”, facilitando que los clientes revelen sus secretos personales y alcancen la paz en un entorno terapéutico seguro.

Foto: Freepik

Sin embargo, este servicio exige una rigurosa entrevista inicial para establecer límites y abordar cualquier reacción de excitación corporal durante la cita. La experta recuerda siempre a los hombres que “es solo una respuesta fisiológica” natural, para evitar conductas inapropiadas y preservar la integridad del acuerdo firmado por ambos.

Love reconoce que este trabajo genera grandes retos si desea tener una relación estable, asegurando con firmeza que “se necesita una pareja muy segura y confiada” para tolerar el tipo de labores que ejerce y comprender que el trato es solo terapéutico y completamente ajeno al romance tradicional.

Asimismo, el novedoso oficio ayuda a personas neurodivergentes a practicar el contacto sin presiones sociales externas. “Todo el mundo merece a alguien con quien pueda sentirse seguro”, una frase con la que resume su vida actual y el empleo que le ha brindado mayores ingresos.

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