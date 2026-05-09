Ufólogo nacional luego que EEUU lanzara página con registros de OVNIS: "Lo importante es que esto existe y no se puede negar"

09 may. 2026 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

El Departamento de Guerra de Estados Unidos lanzó una nueva página web dedicada a publicar archivos desclasificados relacionados con fenómenos aéreos y objetos voladores no identificados, también conocidos como UAP o UFO por sus siglas en inglés.

El sitio reúne registros fotográficos y documentos vinculados a casos que aún no tienen una explicación definitiva por parte del gobierno estadounidense.

Ufólogo chileno reacciona al caso

El reconocido ufólogo nacional, Rodrigo Fuenzalida, habló con Meganoticias Siempre Juntos del tema y expresó que “estamos viendo parte de la consecución, tanto por congresistas como informantes, del mundo de la defensa. Esos archivos se conocen desde hace mucho tiempo. Hay información de la NASA, la Armada de EEUU y de todo el mundo de la defensa”.

Añadió que “lo que está claro es que no se discute la existencia del fenómeno OVNI... Y ojo, OVNI no tiene nada que ver con extraterrestres. Lo importante es que esto existe y no se puede negar”.

Fuenzalida también dijo que “las etapas para conocer estos fenómenos serán progresivas. Se espera liberación de 46 videos que son realmente impresionantes, porque están grabados en HD... De ahí en adelante vendrían otros videos de mayor sensibilidad”.

Consultado por las últimas exploraciones del universo, sentenció que “por ejemplo, de la misión Apolo, no se tenía en consideración que el Apolo 16 había tenido un encuentro con estos OVNIS. La Géminis tampoco... Eso es lo interesante, que todos pueden acceder por la página del Ministerio de Guerra del gobierno de los Estados Unidos. En el Ministerio de Guerra están todos los archivos”.

Para cerrar, sentenció que “esto es una situación inédita porque estamos hablando de una página institucional del Ministerio de Guerra, que es equivalente al Ministerio de Defensa en Chile, donde está toda la información y la puede obtener toda la gente”.

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