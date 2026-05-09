Temblor en Argentina se percibe en el norte del país: Esta fue la magnitud reportada por Sismología
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La mañana de este sábado, a las 10:45 horas, un temblor de magnitud 3.8 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 76 km al noroeste de San Antonio de Los Cobres, localidad argentina fronteriza con la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 231 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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