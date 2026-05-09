Dos sismos consecutivos se registran en la Región de Tarapacá: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro de los temblores

09 may. 2026 - 02:54 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado 9 de mayo se registraron dos sismos de magnitud 4,1 y 4,3 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 02:29 y luego a las 02:49 horas, respectivamente.

¿Dónde fue el epicentro?

El primer movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 52 kilómetros al norte de Pozo Almonte, a 71 kilómetros de profundidad.

Mientras que el segundo sismo se registró a 75 kilómetros al oeste de Iquique, a 27 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.