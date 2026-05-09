Encuentran osamentas y una lápida al interior de domicilio en Providencia: PDI descartó que sean de origen humano

09 may. 2026 - 01:40 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de la Brigada de Homicidios Metropolitana y de la Policía de Investigaciones (PDI) concurrió este viernes a un domicilio ubicado en la comuna de Providencia, tras recibir instrucciones de la Fiscalía Oriente para investigar el hallazgo de restos óseos en el lugar.

Según informó el comisario Javier Campos, los efectivos policiales se constituyeron en el sitio del suceso luego de que se reportara la existencia de osamentas en el interior de una dependencia de la propiedad. El trabajo realizado en terreno permitió a los especialistas llevar a cabo un análisis preliminar de los restos encontrados.

¿Qué dijo la PDI?

Tras el examen efectuado por los peritos de Criminalística, "se determinó que estas no serían de origen humano", precisó el comisario de la PDI. Esta conclusión inicial abre una investigación formal que quedará a cargo de la Fiscalía Oriente, la que deberá determinar la identidad de los restos y las circunstancias en que llegaron al lugar.

En el mismo sitio fue hallada además una lápida, elemento que en un primer momento generó interrogantes sobre su posible vinculación con los restos óseos. Sin embargo, la autoridad policial descartó una relación directa entre ambos hallazgos, señalando que su presencia en el lugar respondería a otras razones.

El comisario Campos explicó que la dependencia donde fueron ubicadas las osamentas habría funcionado como un lugar de acopio de distintos tipos de elementos, lo que explicaría la presencia simultánea de objetos sin aparente conexión entre sí. Esta circunstancia forma parte de las líneas de investigación que seguirá el Ministerio Público.

Las diligencias continúan en curso y se espera que los restos sean trasladados al Servicio Médico Legal para realizar los peritajes correspondientes que permitan establecer la identidad de la persona, la data de muerte y eventuales causas del fallecimiento. La investigación se mantiene en reserva mientras la Fiscalía Oriente coordina los próximos pasos del proceso judicial.

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