Roban tienda de bicicletas en Mall Costanera Center: Delincuentes hicieron forado en la pared para ingresar al local

02 may. 2026 - 06:49 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada del feriado del 1 de mayo, desconocidos ingresaron de manera ilícita a una tienda de accesorios y bicicletas ubicada en el interior del Mall Costanera Center, en la comuna de Providencia. El método utilizado fue la apertura de un forado en la pared colindante con el local, lo que permitió a los sujetos acceder al interior sin activar los sistemas de seguridad del centro comercial.

El hecho fue detectado gracias al sistema de alarma conectado al teléfono celular del encargado del local, quien alertó a Carabineros. A través de su dispositivo móvil, pudo observar en tiempo real que al interior de la tienda había dos personas, lo que permitió una respuesta policial inmediata.

¿Qué dijo Carabineros?

La capitán Jessica González Celis, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, confirmó que Carabineros concurrió al lugar tras la activación de la alarma y constató el forado en la pared como vía de ingreso. Según explicó, se trataría de un pasillo interior del mall que colinda directamente con la tienda, lo que habría facilitado el acceso incluso estando el recinto cerrado al público.

Las especies sustraídas corresponderían a accesorios de bicicletas y ropa, específicamente de la tienda Trek, aunque el monto exacto del daño aún no ha sido determinado. El encargado del local deberá cotejar su inventario para informar al Ministerio Público el valor de lo robado.

En cuanto a las herramientas utilizadas para abrir el forado, la oficial indicó que no se encontraron elementos de gran tamaño en el lugar, lo que sugiere que no se habrían requerido implementos mayores para romper el muro. El procedimiento continúa en desarrollo y podría involucrar a unidades especializadas en análisis de sitios del suceso.

Respecto a posibles vehículos de huida, la capitán González Celis señaló que no hay certeza al respecto, ya que las únicas cámaras disponibles son las del interior de la tienda, las cuales no registraron el exterior del recinto. Si bien se presume que los delincuentes pudieron haber contado con un medio de transporte, esto no ha podido ser confirmado.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará los pasos a seguir en la investigación.

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