Lanzaron miguelitos y le dispararon a guardia municipales: Vecino de Providencia sorprende a tres ladrones entrando a su casa
A través de sus cámaras de seguridad, un vecino de la comuna de Providencia, en la Región Metropolitana, pudo captar el momento en el que tres ladrones estaban intentando ingresar a su casa, la cual en esos momentos se encontraba sin moradores.
Al percatarse de que los antisociales estaban escalando una pandereta de su vivienda, el dueño de casa alertó inmediatamente a sus vecinos, lo que facilitó el desarrollo de un operativo entre guardias municipales y Carabineros.Ir a la siguiente nota
Pero al verse sorprendidos, los asaltantes escaparon de la escena en un vehículo, con lo cual se inició una persecución en la cual le dispararon al personal municipal y lanzaron miguelitos en la vía pública antes de provocar un accidente y ser detenidos.
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